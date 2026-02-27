Undersköterska till Gustavsvik hemtjänst
2026-02-27
Trivs du med ett varierande arbete där du ger en god vård och omsorg till andra? Då kan det vara dig vi söker till Gustavsvik hemtjänst!Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som undersköterska hos oss på Gustavsvik hemtjänst har du en viktig roll i att skapa en trygg vård för våra kunder. Vi utgår från lokaler centralt i Örebro och tar oss ut med bil eller elcykel till kunderna. Vi erbjuder två tjänster med arbete dag, kväll och varannan helg samt en tjänst med arbete kväll och varannan helg.
Hos oss blir du en del av en engagerad och kunnig arbetsgrupp där vi samarbetar i team tillsammans med kollegor med olika kompetenser. Vi arbetar med en personcentrerad vård där kundens behov, vilja och förmåga styr målen för rehabiliteringen. I rollen har du ett samordnat ansvar kring stöd-, service- och omvårdnadsinsatser för kunderna. Du planerar, genomför och följer upp insatserna.
För oss är kvalitet och god omsorg viktigt, och som medarbetare hos oss vill vi att du är med och bidrar och deltar i vårt utvecklingsarbete. Tillsammans ansvarar vi för att arbetet håller god kvalitet och att vi följer de riktlinjer och beslut som följer med uppdraget.
Hos oss har du möjligheten till ett omväxlande och meningsfullt arbete i en härlig arbetsgrupp. Välkommen till oss på Gustavsvik hemtjänst!
Exempel på arbetsuppgifter:
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
• utföra serviceuppgifter såsom matlagning, städning, tvätt och inköp
• planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen
• upprätta och följa målplaner, rutinbeskrivningar, och handlingsplaner tillsammans med kunden
• samverka med anhöriga och andra i kundens nätverk, till exempel sjuksköterskor och arbetsterapeuter
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
• upprätta och följa upp genomförandeplaner
• ha kunskap om och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
Gustavsvik hemtjänst utgår från lokaler på Drottninggatan. Vi arbetar huvudsakligen i områdena Adolfsberg, Mosås och Marieberg och använder oss främst av bil eller elcykel för att åka ut till våra kunder. Vi är cirka 30 medarbetare.
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som undersköterska hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta kunder på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Att vara ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med kunden och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
• B-körkort
• kunna cykla
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg
• erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst
• erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystemTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 3
Arbetstid: 2 tjänster schemalagd dag, kväll och varannan helg
1 tjänst schemalagd kväll och varannan helg
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 15 mars.
Välkommen med din ansökan!
