Undersköterska till Gryts hemtjänst
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg / Undersköterskejobb / Valdemarsvik
2025-11-11
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg i Valdemarsvik
Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Vi har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar.
Vi har dessutom en enastående natur med skogen och havet.
Verksamhetsområde Stöd och omsorg i Valdemarsviks kommun har cirka 310 medarbetare som arbetar inom socialtjänst, äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd till personer med funktionsnedsättning. Vårt uppdrag är omfattande och en viktig del av den samhällsservice vi vill ge våra kommuninvånare.
Är du en person som vill göra skillnad?
Vi söker dig som ska medverka till att kommunens äldre får en trygg och värdig omsorg.
I din roll är du en nyckelperson och det du gör är viktigt för många!
Till Hemtjänsten i Gryt söker vi nu en kompetent och engagerad kollega som vill vara en del av vår verksamhet.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som medarbetare i hemtjänsten bidrar du till att skapa en trygg vardag för våra brukare.
Med ett gott bemötande, hög servicegrad och professionalitet utför du biståndsbedömda insatser utifrån genomförandeplan.
Rollen kräver ett stort eget ansvar och arbetsuppgifter som ingår är bland annat personlig omvårdnad, inköp, tvätt, städ samt social dokumentation.
Verksamhetsområde Stöd och omsorgs värdegrund består av fyra kärnvärden;
Trygghet, Integritet, Självbestämmande och Frigöra individens resurser
och av fem Alltid:
* Alltid skapa förutsättningar för en trygg tillvaro.
* Alltid bidra till att stärka individens tilltro till sin egen förmåga.
* Alltid möta varje människa där just hon befinner sig- vilja lyssna och vilja förstå.
* Alltid se tillgångar och resurser.
* Alltid uppmuntra största möjliga självbestämmande och delaktighet.
Vi strävar efter att bidra till högsta möjliga livskvalitet för våra brukare och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för att möta våra brukares behov.
Du är mycket viktig i detta arbete.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska, gärna med specialinriktning demens, äldrevård eller välfärdsteknologi.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av arbete inom hemtjänst.
Vi söker dig som känner stolthet för yrket, arbetsglädje och som vill leverera god omvårdnad och service. Du är lugn, trygg i dig själv och i din yrkesroll.
Du är självgående och kan ta egna initiativ och är bra på att samarbeta med kollegor, vårdtagare, anhöriga och andra samarbetspartners, både inom och utom den egna organisationen.
Du är ansvarstagande, lyhörd för den enskildes behov och att du snabbt kan ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar. Vi förutsätter att du har lätt för att skapa relationer och att du har ett respektfullt bemötande och en god empatisk förmåga.
Vi vill att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska då arbetet omfattar många kontaktytor och dokumentation. Vi förutsätter att du har datorvana och gärna erfarenhet av social dokumentation i verksamhetssystemet Lifecare.
Vi ser gärna att du bidrar och är positiv till verksamhetsutveckling och har en förmåga att arbeta målinriktat.
En förutsättning för att du ska kunna jobba hos oss är att du har körkort B och är en van bilförare i alla väder.
För att kunna anställas i rollen som undersköterska behöver du med din ansökan bifoga bevis för skyddad yrkestitel alternativt ett intyg från din nuvarande arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Beroende på verksamhetens behov kan en del av arbetstiden förläggas till annan arbetsplats inom verksamhetsområdet.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288938/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks kommun
(org.nr 212000-0431) Arbetsplats
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg Kontakt
Enhetschef
Petra Battel petra.battel@valdemarsvik.se 0123 - 19396 Jobbnummer
9598250