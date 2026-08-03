Undersköterska till Fullriggarens vårdboende
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2026-08-03
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Vill du som medarbetare påverka de äldres vardag och ingå i en verksamhet som består av glädje och nytänkande? Vi söker dig som delar vårt engagemang i att sätta hyresgästen i fokus. Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Fullriggarens vårdboende är vackert beläget på Råå, intill Öresunds strand och natursköna promenadstråk. Här finns närhet till affärer, restauranger, bibliotek och goda kommunikationer. Boendet har 64 lägenheter fördelade på fem flyglar, varav två är inriktade mot demensvård. Vi är en Silviacertifierad verksamhet, vilket innebär att all personal har utbildning i personcentrerad demensvård och arbetar strukturerat för att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra boende.Vi erbjuder en trivsam och stimulerande miljö med gemensamma utrymmen, vinterträdgård och en stor trädgård med växthus, utegym och boulebana. Tillsammans med de boende skapar vi innehållsrika dagar genom både individuella och gemensamma aktiviteter, såsom promenader vid havet, cykelturer med parcykel och olika hälsofrämjande inslag.
Vad vi erbjuder
Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta. Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska kommer du att ge individuell omsorg och service till hyresgästerna på ett sätt som gör att varje individ känner sig unik och delaktig. I ditt uppdrag ingår att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktion och delegering och du tar en aktiv del i helheten som krävs för att hyresgästerna ska få bra livskvalitet utifrån deras individuella förutsättningar.
Du möter människor med olika sjukdomar och funktionsnedsättningar och arbetet handlar om att skapa trygghet, både för hyresgäster och anhöriga. Vi stöttar genom att bland annat ge hjälp och stöd vid personlig hygien, måltidssituationer samt sociala aktiviteter och utevistelser.
Andra arbetsuppgifter är dokumentation enligt gällande lagstiftning samt kontaktmannaskap. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen, gärna med erfarenhet av vård och omsorg för personer med demenssjukdom, samt utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet inom demensområdet. Du har goda kunskaper i LifeCare, BPSD-registret och Senior Alert. Vidare har du erfarenhet av planeringsarbete och av att arbeta strukturerat med genomförandeplaner och dokumentation.
Du arbetar personcentrerat och har en god förmåga att skapa trygghet och delaktighet för de boende. Eftersom dokumentation och kommunikation är en viktig del av arbetet har du goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från en Silviacertifierad verksamhet eller har genomgått Silviautbildning. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att handleda kollegor eller ta ett utökat ansvar i det dagliga arbetet.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du är flexibel, kreativ och empatisk, och drivs av att skapa en meningsfull tillvaro för de boende. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du har förmågan att inspirera andra.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
Tillträdesdatum: 2026-11-01 eller enligt överenskommelse.
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Carl Westmans allé 5 (visa karta
)
254 51 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Smiljana Sobot smiljana.sobot@helsingborg.se +4642104247 Jobbnummer
10018376