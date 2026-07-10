Undersköterska till dialysen i Ljungby
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Undersköterskejobb / Ljungby Visa alla undersköterskejobb i Ljungby
2026-07-10
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Medicinkliniken erbjuder specialiserad vård inom internmedicin, neurologi, reumatologi och allergologi. Vi arbetar varje dag för att skapa en verksamhet som inte bara möter dagens behov utan också rustar oss för morgondagens utmaningar.
Vår vision är att vara den bästa medicinkliniken en plats där varje medarbetare kan känna stolthet över sitt arbete och där patienterna kan känna sig säkra och trygga i vår omsorg. Vi sätter kvalitet, engagemang och utveckling i första rummet för att möta morgondagens utmaningar. Med ett starkt team och en tydlig vision bygger vi tillsammans framtidens medicinklinik robust, säker och stolt.
Då en av våra medarbetare kommer gå på föräldraledighet söker vi nu en kollega till vårt team på dialysen i Ljungby. Du kommer tillhöra en mindre arbetsgrupp med både undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar tätt tillsammans under dagarna. Tjänsten är ett föräldravikariat med preliminär varaktighet om cirka ett år. Tillträde under september månad eller enligt överenskommelse. Vikariatets längd kan komma att justeras utifrån ordinarie medarbetares föräldraledighet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
I ditt arbete som undersköterska kommer du att utföra arbetsuppgifter såsom:
• omvårdnadsarbete
• patientkontroller
• provtagning
• kontroll av blodtryck
• assistera läkare och sjuksköterskor vid undersökningar
• administrativa uppgifter i ex. journalhanteringssystemet
• samarbeta med sjuksköterskor och övriga professioner kring patientarbete
• assistera vid start- och avslut av dialysbehandlingar
• förbereda inför och efter dialysbehandlingar
• hjälpa till med förrådshantering
• måltidsservering
• odla via mikrobiologsprover på dialysmaskinerKvalifikationer
Undersköterskeutbildning - har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning =
• 1240 gymnasiepoäng i ämnen eller på kurser med inriktning mot vård och omsorg, och 100 gymnasiepoäng i svenska eller svenska som andraspråk.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av omvårdnadsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med långvariga patientrelationer. Du har en positiv grundinställning och ett gott bemötande är en självklarhet för dig. Vi värdesätter att du har lätt för att arbeta både självständigt och i grupp.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-08-31 .
Arbetstid: Dagtid. Mån-lör kl. 07.00-16.00. Du kommer ligga schemalagdvarannan lördag.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
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Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 449/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
341 35 LJUNGBY Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Facklig företrädare Kommunal
Jenny Egonsson Jenny.egonsson@kronoberg.se +46372585097 Jobbnummer
9999747