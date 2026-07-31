Undersköterska till demensboende
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Eskilstuna Visa alla undersköterskejobb i Eskilstuna
2026-07-31
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Nu söker vi dig som vill bidra till att skapa trygg och personcentrerad omsorg för våra äldre med demenssjukdom. Hos oss använder du din erfarenhet och kunskap på ett sätt som gör skillnad.
Tunagården ligger på Söder, cirka 1,5 kilometer från Eskilstuna centrum. Här har vi nära till grönområden, promenadstråk och en miljö som skapar lugn och trivsel för både boende och personal. Boendet har 129 lägenheter fördelat på 12 enheter. Tio enheter för personer med demenssjukdom och två somatiska enheter. Tjänsterna har sin grundplacering på en av demensenheterna men du kan även få stötta upp på andra enheter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att skapa en trygg, meningsfull och aktiv vardag för våra boende. I det ingår att du motiverar, stöttar och ger personlig omvårdnad utifrån varje persons behov. Du samarbetar med kollegor, gruppledare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och anhöriga för att ge ett tryggt och samordnat stöd. Som fast omsorgskontakt har du ett särskilt ansvar för att samordna omsorgen kring några boende och hålla kontakt med deras anhöriga. I det arbetet ingår att säkerställa att det finns bemötande- och genomförandeplaner.
Du har också delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter och dokumenterar dagligen ditt arbete i våra system. Du arbetar i flera digitala verksamhetssystem för dokumentation och uppföljning, bland annat Viva, BPSD, APPVA och i Viva omsorgsapp.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska och har erfarenhet av att arbeta med äldre sjuka. Har du utbildning inom demensvård och erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom är det en stor fördel. Du vill och kan ta delegering. Du behöver vara bekväm med digitala arbetssätt och kunna dokumentera enligt gällande lagstiftning. Det förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt är van att dokumentera enligt de lagar som vi följer. Har du erfarenhet av kvalitetsregistret BPSD (beteende och psykisk hälsa vid demenssjukdom) är det jättebra.
För att trivas hos oss är du engagerad, lösningsfokuserad och vill bidra med lösningar i vardagen som gör det tryggare för våra äldre. Arbetstempot kan vara högt och då behöver du kunna prioritera ditt arbete och samarbeta med dina kollegor. Som person är du lyhörd, flexibel och med din erfarenhet ser du var det behövs en extra hand.
Vill du vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för våra boende? Välkommen med din ansökan!
• I den här rekryteringen använder vi oss av språktest.
• I din ansökan bifogar du bevis på yrkeslegitimation och ett uppdaterat CV.
• Du behöver inte skicka med något personligt brev.
• Vid anställning behöver du kunna uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Du arbetar dag, kväll och helger.
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "262245". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Annika Snickars annika.snickars@eskilstuna.se +46167105014 Jobbnummer
10017290