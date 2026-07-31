Ekonomiadministratör till Campus Mölndal, vikariat
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2026-07-31
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Utbildningsförvaltningen i Mölndals stad ansvarar för gymnasium, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, kommunal yrkeshögskola och det kommunala aktivitetsansvaret. Vår vision är att vara en ledande utbildningsaktör med ett attraktivt utbud av hög kvalitet. Det innebär att utveckla ett modernt och konkurrenskraftigt gymnasie- och vuxensegment samt en yrkeshögskola i nära samverkan med lokalt och regionalt arbetsliv. Ett av våra viktigaste uppdrag är också att skapa möjligheter för unga vuxna att etablera sig på arbetsmarknaden.
Campus Mölndal är en samlingsplats för all vuxenutbildning inom Mölndals stad. Vi erbjuder yrkesinriktade och arbetsnära utbildningar i nära samverkan med arbetslivet och med modern pedagogik där de studerandes resultat är i centrum av lärandet. Vi erbjuder vuxenstudier på alla nivåer - från kurser motsvarande grundskola, till eftergymnasial nivå i form av yrkeshögskola.
Nu söker vi en duktig ekonomiadministratör med servicefokus. Tjänsten är på 80% och ett vikariat till och med 2027-11-30.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
I tjänsten som ekonomiadministratör ingår både ekonomihantering samt viss del skoladministration. Tjänstens tyngdpunkt kommer ligga på ekonomiska prognoser och ekonomiska uppföljningar samt beställning, fakturering, kontering med mera.
Tjänsten innebär ett nära samarbete med förvaltningsekonom och omfattar att ta fram underlag för verksamhetsområdets prognoser och uppföljningar samt att samverka i ekonomifrågor med både den egna och andra förvaltningar.
I din roll arbetar du tillsammans med våra administratörer på Campus Mölndals olika arbetsplatser samt med rektorer och enhetschefer.
I tjänsten ingår också:
• Löpande arbete med avtalsefterlevnad för verksamhetens distansutbildningsföretag.
• Ansvar för underlag till beslut gällande interkommunala ersättningar för samtliga skolformer inom den kommunala vuxenutbildningen samt prognoser. Ta fram statistik och analyser av elevresultat samt återrapporteringar av elevresultat är löpande arbetsuppgifter.
• Kontakt med leverantörer och intern support till kollegor gällande ekonomifrågor.
• Att vara en bidragande och inspirerande del av den administrativa enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en ekonomiutbildning på lägst yrkeshögskolenivå och erfarenhet av administrativt arbete med ekonomisk inriktning. Vi ser gärna att du har kunskap om de lagar, regler och övriga förutsättningar som styr offentlig förvaltning.
Arbetet kräver att du är strukturerad, kvalitetsmedveten och bra på att samarbeta och kommunicera. Du har stor erfarenhet av att arbeta i digitala verktyg/system och ser möjligheterna att använda dem. Du är van att arbeta självständigt och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Det är viktigt att den vi anställer är stresstålig, noggrann och strukturerad, samt kan effektivisera arbetet på ett bra sätt. Som person ser vi det värdefullt att du är servicemedveten och har ett professionellt bemötande.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av kommunal vuxenutbildning och kommunal ekonomi
• erfarenhet av det elevadministrativa systemet Edlevo
• erfarenhet av ekonomisystemen Unit4 ERP och Hypergene
• erfarenhet av inköp och beställningar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)
Urval och intervjuer kan komma att ske under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse. , upphör: 2027-11-30 .
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Enligt skollagen (2010:800) ska den som erbjuds denna anställning visa upp ett registerutdrag inför anställning. Kravet gäller personer som ska arbeta eller på annat sätt delta i verksamhet där barn och elever vistas. Registerutdraget får vid uppvisandet inte vara äldre än sex månader. Beställ gärna registerutdraget i samband med att du skickar in din ansökan, så att det finns tillgängligt om du erbjuds: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337768". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
431 82 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Vision Mölndal
Amal Mouawad amal.mouawad@molndal.se +46733801300 Jobbnummer
10017273