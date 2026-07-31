Bibliotekarie till bibliotek/kriminalvården
Kristianstads kommun / Bibliotekariejobb / Kristianstad Visa alla bibliotekariejobb i Kristianstad
2026-07-31
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
er).
Har du ett genuint intresse för andra människor och ett starkt engagemang för bibliotekets demokratiska uppdrag? Brinner du för litteratur och läsning och vill arbeta utåtriktat och läsfrämjande med ett uppdrag som gör skillnad i människors liv? Då kan det vara dig vi söker!
Biblioteken i Kristianstad är öppna mötesplatser för människor oavsett ålder, social, etnisk eller annan tillhörighet och ska ge alla lika tillgång till bibliotekets resurser. Vårt uppdrag är att stimulera läslust och språkutveckling, med särskilt fokus på barn och unga. Våra bibliotek är också centra för kulturella upplevelser. Biblioteken i Kristianstad tillhör kultur- och fritidsförvaltningen och består av stadsbibliotek, tio lokalbibliotek och en bokbuss. Inom folkbiblioteksverksamheten arbetar ca 45 personer.
Välkommen att bli en del av vår verksamhet!
Din roll hos oss
Vi söker nu en drivande och engagerad bibliotekarie som vill vara med och forma framtidens bibliotek - ett bibliotek där mötet med den vuxna publiken står i centrum och där läslust väcks på både kända och ännu oprövade sätt. Du kommer att arbeta läsfrämjande i bred bemärkelse – genom uppsökande arbete, inspirerande aktiviteter, samverkan med olika aktörer och inte minst i det dagliga mötet med våra besökare. Vi vill att du ser biblioteket som en levande och demokratisk arena, en plats för bildning och en röst i samhället.
Biblioteken i Kristianstad har en mångårig samverkan med Kriminalvården och bidrar till att tillgodose läsupplevelser och kunskapsinhämtning på både häkte och anstalt. I samband med att Kriminalvården bygger en ny anstalt i Kristianstad utvecklar vi vår biblioteksservice och söker en medarbetare till en ny tjänst med placering både i ordinarie verksamhet och på den nya anstalten.
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete där du kommer ha stor möjlighet att påverka innehållet. Du kommer att vara med och etablera och driva biblioteksservice på anstalten i nära samarbete med kollegor. Uppdraget innebär att tillgängliggöra litteratur och informationsresurser för klienter, det handlar också om att arbeta läsfrämjande och stödjande med aktiviteter som bokcirklar och Shared reading - allt med fokus på bildning och delaktighet.
Arbetet omfattar inköp och urval av litteratur samt omvärldsbevakning inom bibliotekets och verksamhetens område. Du förväntas kontinuerligt utveckla biblioteksverksamheten utifrån klienternas behov och verksamhetens ramar. Det är ett rörligt arbete och det förekommer lyft. I tjänsten ingår även delat ansvar för lokalsamling och mångspråkslitteratur på Kristianstads stadsbibliotek, där du får en chans att bygga en bro mellan det gamla Kristianstad och dagens mångfald av språk och berättelser.
Du blir anställd på biblioteken i Kristianstad med placering stadsbiblioteket. Informationstjänst och visst arbete på kvällar och helger ingår i tjänsten.
Tjänsten blir aktuell under förutsättning att avtal med Kriminalvården tecknas enligt plan.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har examen i Biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. God litteraturkännedom är ett krav samt ett par års erfarenhet av läsfrämjande arbete på folkbibliotek.
Som bibliotekarie har du förmåga och intresse av att möta andra människor; att lyssna och visa empati. Du är trygg i dig själv och kan sätta tydliga gränser samtidigt som du bemöter andra med lyhördhet och respekt. Med ditt förhållningssätt bidrar du till att alla blir likvärdigt bemötta. Du har lätt för att skapa relationer och bygga nätverk, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Vi vill att du är kreativ och att du har lätt för att hitta nya infallsvinklar och lösningar på problem. Du kommer gärna med nya idéer och ser möjligheter i verksamheten. Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden och anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov och livssituationer och du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Du behärskar svenska och engelska både i tal och skrift då kommunikation och dokumentation ingår i ditt arbete. Det är meriterande om du kan kommunicera på något av Kristianstads övriga stora språk. Du har goda IT-kunskaper, god digital kompetens och vana att handleda användare i digitala tjänster. Du behöver även ha B-körkort för att kunna ta dig runt vår kommun vid behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vid erbjudande om anställning krävs att du uppvisar registerutdrag enligt gällande lagstiftning.
Det här är vi
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens satsningar vad gäller bland annat bibliotek, bad- och idrottsanläggningar, Kristianstads teater, Kulturhuset Barbacka, Kulturkvarteret, fritidsgårdar och föreningsbidrag. Vi arbetar över ett brett fält och är för närvarande ungefär 100 medarbetare inom verksamheterna.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Vid eventuella frågor om tjänsten under v 32 kontakta biträdande bibliotekschef Maria Albinsson, tfn 0733-136717.
Vid eventuella fackliga frågor nås Gunnel Pettersson fr.o.m v 35 på tfn 0734-637604Publiceringsdatum2026-07-31Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde 1 december 2026 eller enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOF-2026-7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Bibliotek Kontakt
Bibliotekschef
Magdalena Jeppson +46733136735 Jobbnummer
10017261