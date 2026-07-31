Väktare till Securitas Haparanda
Securitas AB / Väktarjobb / Haparanda Visa alla väktarjobb i Haparanda
2026-07-31
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, Övertorneå
, Överkalix
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Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet – Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Kan du se dig själv hos Sveriges ledande aktör inom bevakning och säkerhet? Det kan vi!
Ta på dig uniformen tillsammans med oss och upptäck en samhällsviktig verksamhet med en härlig gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter!
Vi står inför expansion och söker därmed nya kollegor till våra verksamheter i Haparanda/Kalix. Det kan vara aktuellt med arbete på bägge orterna.
Som ronderande väktare ansvarar du för att utföra bevakning hos flera kunder under ditt pass. Du tar dig mellan kunderna med bil och genomför olika typer av kontroller, bland annat områdesbevakning, rondering inne i lokaler, larmtillkopplingar, larmutryckningar samt stängningar hos kunder. I rollen är det viktigt att dokumentera ditt arbete och eventuella avvikelser du stöter på. Arbetet är självständigt och upplevs ofta som fritt, men med ett stort ansvar. Rollen som ronderande väktare passar dig som vill ha en tjänst där du får röra på dig.
Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Arbetsuppgifterna är högst varierande och som väktare kan du jobba både inom- och utomhus, natt eller dag. Arbetspassens längd är ofta 12-timmars pass dag eller natt och du arbetar tillsammans med en eller flera kollegor. Då vi har en verksamhet som är igång årets alla dagar är det vanligt med arbete varannan helg.
Inte utbildad väktare? Vi står för utbildningen!
Om du inte redan är utbildad väktare bekostar Securitas din utbildning inför anställning. Utbildningen är 9 dagar, kräver 100% närvarande under utbildningsperioden och kan komma att ske på annan ort.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
När vi söker nya kollegor lägger vi stor vikt vid att hitta rätt person utifrån personliga egenskaper. Vi är övertygade om att just dessa egenskaper är avgörande – inte bara för hur väl du lyckas i rollen, utan också för att du ska trivas hos oss.
Vi söker dig som har kunden i fokus och tycker om att leverera service. Du är lugn, organiserad och trivs med ett periodvis varierande arbetstempo. Du är en lagspelare, litar på din egen förmåga samt kan lägga din tillit till dina kollegor och har lätt för att lösa problem på ett kreativt och effektivt sätt, både individuellt och i grupp. Du arbetar strukturerat och har ett noggrant öga för detaljer. Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
B-körkort
Minst 18 år fyllda
Har godkända betyg i svenska på gymnasienivå
Meriterande om du
Har en godkänd väktarutbildning, VU1 och VU2
Har en godkänd skyddsvaktutbildning med giltigt skyddsvaktsbevis, civilt eller militärt
Har en godkänd ordningsvaktsutbildning med giltigt förordnande
Behärskar finska språket i tal
Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Vi ser att du är en stabil och stresstålig person som klarar av press och kan hantera motgångar väl. Du är ödmjuk, teamorienterad och serviceinriktad i möte med allmänheten, men har också förståelse för ansvaret i din roll och kan förhålla dig saklig när det krävs. Du har en god kommunikativ förmåga och en vilja att bidra till god samverkan med såväl kollegor som uppdragsgivare. Det är meriterande om du har erfarenhet av/kunskap om bemötande av personer samt att ditt arbete genomsyras av viljan att hjälpa människor, oavsett bakgrunder. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten – skicka din ansökan redan idag!
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert – ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare: Johan.Albiin@securitas.se
eller rekryterande chef: Linda.Harr@securitas.se
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Tjänsten avser en tillsvidareanställning 100% med tillträde snarast. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstiden är förlagd både dagtid och nattetid, samt helger
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 31 augusti 2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Jobbnummer
10017281