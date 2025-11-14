Undersköterska till dagsjukvården, Barnkliniken
Region Västmanland / Undersköterskejobb / Västerås Visa alla undersköterskejobb i Västerås
2025-11-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av oss på Barnkliniken och vårda patienter i åldrarna 0-18 år? Här får du möjlighet att arbeta i en bred verksamhet med varierande arbetsuppgifter. Kanske blir det just du som blir vår nya kollega och får möjlighet att utvecklas inom barnsjukvården! Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
I arbetet som undersköterska på dagsjukvården ingår bland annat praktiska undersköterskeuppgifter som provtagning, kontroller, sondsättning och klyx. I arbetet ingår även att administrera i exempelvis 1177, boka och kalla patienter, hantera köket och beställa varor. Du kommer även att vara ett stöd till sjuksköterskorna och läkarna samt samordna insatser med andra kliniker.
Hos oss kan du förvänta dig ett spännande och händelserikt arbete. Vi är en stor arbetsplats där vi har många patienter och medarbetare som passerar varje dag.
Om arbetsplatsen
Barn- och Ungdomskliniken erbjuder specialistsjukvård till de ca 52 000 barn och ungdomar 0-18 år som bor i Västmanlands län. Kliniken består av vårdavdelning 64 och akutmottagning, avdelning 69, öppenvårdsmottagningar i Västerås, Sala, Fagersta och Köping samt dagsjukvårdsavdelning och barnhälsovård.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som kan uppvisa dokumentation på din skyddade yrkestitel. Det är meriterande om du har utbildning med inriktning barnsjukvård samt erfarenhet av arbete med sjuka barn och ungdomar. Erfarenhet av administrativt arbete är också det meriterande. Vidare ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift och på ett strukturerat sätt planerar och prioriterar ditt arbete. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Då samarbete är en viktig del i arbetet ser vi att du trivs och har god förmåga att samarbeta med andra. Vidare är du empatisk och lyhörd i ditt bemötande med både patienter, vårdnadshavare och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 28 november 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Elin Leander elin.leander@regionvastmanland.se 021-17 38 32 Jobbnummer
9604403