Undersköterska till Blomsterfonden Liseberg - vikariat
2026-04-08
Blomsterfonden - för ett tryggare och rikare liv för äldre
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.
Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv - fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.
Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram - Blomsterfondenandan - som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.
Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.
Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!
1 plats(er).
Vi söker nu en engagerad och trygg undersköterska som vill bli en del av vårt team som vikarie till och med 30 juli 2027. Du som söker är färdigutbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av demensvård - något vi ser som särskilt meriterande.
På Blomsterfonden arbetar vi utifrån en tydlig värdegrund där varje boendes önskemål, integritet och självbestämmande står i centrum. Om rollen omvårdnadsarbetet kommer du att arbeta nära den boende och ge stöd utifrån beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
ADL-träning och rehabiliterande insatser
Stöd vid måltider och personlig hygien
Främjande av sociala kontakter och meningsfull vardag
Du ingår i ett team av undersköterskor med en gruppchef (sjuksköterska) som närmaste chef. Vi arbetar i team runt den boende och har särskilda ombud för anhörigkontakt, etik och bemötande.
Om arbetsplatsen Lisebergs vård- och omsorgsboende är beläget med goda kommunikationer - nära buss, pendeltåg och tunnelbana.
Arbetet är schemalagt dag, kväll och varannan helg.
Ansökan : Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Kvalifikationer : Du ska vara utbildad undersköterska 1500p samt kunna uppvisa bevis från Socialstyrelsen gällande skyddad yrkestitel . Har du erfarenhet av demensvård är det starkt meriterande. Du är en person som visar ett gott bemötande mot boende, närstående och kollegor.
Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och behärskar svenska obehindrat i tal och skrift samt har god datavana.
Övrigt : Lön enligt överenskommelse. Blomsterfonden tillämpar individuell lönesättning.
Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317936".
Detta är ett deltidsjobb.
125 46 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Blomsterfonden, Liseberg Kontakt
Gruppchef/Sjuksköterska
Pattaraporn Sellin 070-4801971 Jobbnummer
9842468