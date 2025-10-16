Undersköterska till Bergmans Demensboende
2025-10-16
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Bergmans gruppboende är ett boende med särskild inriktning för personer med demenssjukdom. På Bergmans finns personal dygnet runt med uppgift att tillgodose den demenssjukes behov av särskilt bemötande och förhållningssätt, omsorg och omvårdnad. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt där vi lägger fokus på det friska. Målet är att stärka och tillvarata de boendes egna resurser och att arbeta individ-inriktat så att livet känns meningsfullt och tryggt. Verksamheten bygger på de boendes delaktighet i vardagen.

Publiceringsdatum: 2025-10-16

Dina arbetsuppgifter
Att bistå boende med den vård och omsorg de behöver i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Arbetet fordrar såväl fysisk och psykisk förmåga att arbeta under hög belastning periodvis.Du som är intresserad av att arbeta med äldre personer är välkommen att höra av dig till oss, så berättar vi mer.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en adekvat utbildning, erfarenhet och intresse av att arbeta med människor med demens samt en god vilja till att ta till dig ny kunskap och vara delaktig i att utveckla äldreomsorgen. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.Du skall ha ett genuint intresse för arbete med människor, ha en god samarbets-förmåga och även kunna arbeta självständigt, vara kreativ, lyhörd och ansvars-tagande. Vidare ser vi att du har goda kunskaper i det svenska språket samt datorvana.Vi värdesätterde kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna både manliga och kvinnliga sökande samt sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.
Förmåner
I Öckerö kommun arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du friskvårds bidrag.Övrig information
Intervjuer och anställning kommer att ske löpande, tillträde så snart som möjligteller enligt överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polismyndighetens belastningsregister uppvisas. Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jessica Borgström jessica.borgstrom@ockero.se 031976433 Jobbnummer
9560862