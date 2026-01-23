Undersköterska till Berggården
Piteå Kommun / Undersköterskejobb / Piteå Visa alla undersköterskejobb i Piteå
2026-01-23
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Kommun i Piteå
, Luleå
, Pajala
eller i hela Sverige
Vill du ha ett arbete där du varje dag gör skillnad? Som undersköterska är du oerhört viktig. Varje dag får du bidra till att vårdtagarna får en bra och trygg tillvaro med en god vård och omsorg. Vi hoppas du vill göra skillnad tillsammans med oss! Vi ser fram emot din ansökan!
Arbetsuppgifter
Du har en central del i omsorgen och vården runt vårdtagarna. Arbetet utgår från enskildas behov, genomförandeplaner och från verksamhetens riktlinjer och mål. Dina arbetsuppgifter består i att hjälpa vårdtagarna med det de inte klarar av själva exempelvis hygien, medicin, social gemenskap och måltider.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av att arbeta med äldre eller annan motsvarande kompetens som arbetsgivaren anser som likvärdig. Du ska ha goda kunskaper i att kommunicera samt skriva och läsa det svenska språket. Vi ser att du är flexibel, att du tar ansvar och initiativ i ditt arbete samt har en god samarbetsförmåga. Eftersom du arbetar med människor så är ett gott bemötande, att vara empatisk och serviceinriktad också viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer om tjänsten
Tjänsten är tillsvidareanställningar på heltid men med möjlighet att arbeta deltid. Schemalagd arbetstid dag, kväll och helg. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande, skicka gärna in din ansökan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag har passerat. Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-08.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
För samtliga tjänster skall "Blankett för att kontrollera egna uppgifter - Begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3)" Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten - uppvisas i obrutet kuvert
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer: www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för piteborna www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommun
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), http://www.pitea.se Arbetsplats
Piteå Kommun Kontakt
Enhetschef
Isabelle Lundberg Isabelle.lundberg@pitea.se 0911-697938 Jobbnummer
9700291