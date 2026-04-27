Undersköterska Till Asih Verksamhet
Asih Tyresö/Söderort AB / Undersköterskejobb / Tyresö Visa alla undersköterskejobb i Tyresö
2026-04-27
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asih Tyresö/Söderort AB i Tyresö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Fastanställning/Timanställning
ASIH Tyresö Söderort är en liten vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm sedan oktober 2015
Vi bedriver avancerad sjukvård i hemmet dygnets alla timmar och arbetar i ett multiproffesionellt team besående av Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator. Vi arbetar med patienten och dess närstående i fokus
Patienterna vi vårdar har cancerdiagnoser, neurologiska diagnoser som ALS, hjärt och lungdiagnoser som hjärtsvikt och KOL. VI vårdar även patienter kortvarigt för tex infektioner. Patienterna befinner sig i olika skeden av sin sjukdom och kan vara både kurativa och palliativa.
En del av patienterna avslutar livet i hemmet med stöd av ASIH.
Som undersköterska ingår du i det multiproffesionella teamet. Du kommer utföra åtgärder som blodprovtagning, sårvård, basal omvårdnad i samverkan med våra kommuner. Du kommer arbeta tätast med sjuksköterskan där du ska kommunicera och samverka kring patienters behov
Du kommer att göra egna hembesök och bedömningar utifrån din undersköterska kompetens.
Är du den vi söker:
Är du en undersköterska som är trygg i din yrkesroll och har stor erfarenhet av att vårda svårt sjuka patienter. Har vana av blodprovstagning , blodtryckstagning, pulsmätning, såromläggningar, KAD sättning
Du kommer även få delegering på vissa åtgärder vad gäller administrering av läkemedel.
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: jojo.thermaenius@asihtyreso.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska". Arbetsgivare Asih Tyresö/söderort AB
(org.nr 556843-6793)
Solkraftsvägen 16 B Plan 1 (visa karta
)
135 70 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9876716