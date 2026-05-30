Sjuksköterska sökes till medicinsk och geriatrisk akutsjukvård
Är du sjuksköterska som trivs i en varierad akutsjukvårdsmiljö med högt medicinskt fokus och bred patientgrupp?
Nu söker vi legitimerade sjuksköterskor till ett längre uppdrag inom medicinsk och geriatrisk slutenvård under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta inom medicinsk och geriatrisk akutsjukvård på vårdavdelningar med internmedicinsk inriktning. Verksamheten omfattar flera avdelningar med olika medicinska profiler och ett nära samarbete mellan enheterna.
Sedvanliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Omvårdnad av inneliggande patienter
Läkemedelshantering
Patientbedömningar och övervakning
Dokumentation och vårdplanering
Samarbete med läkare och övriga professioner
Arbetsledning och prioriteringar inom vårdteamet
Verksamheten arbetar flexibelt över flera avdelningar, vilket innebär att tjänstgöring kan förekomma på olika enheter inom kliniken utifrån verksamhetens behov.
Arbetsmiljö
Du arbetar i en dynamisk vårdmiljö där både akuta och komplexa medicinska tillstånd förekommer. Uppdraget passar dig som är flexibel, trygg i din yrkesroll och trivs med varierande patientflöden.
Arbete dag, kväll, natt och helg ingår enligt schema.
Period & omfattning
Period: vecka 36–48
Omfattning: cirka 471 timmar
Arbetstid enligt schema
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av akutsjukvård eller medicinsk slutenvård
Är trygg i självständiga bedömningar och prioriteringar
Har god samarbetsförmåga och arbetar strukturerat
Trivs i en verksamhet med varierande vårdbehov och högt tempo
Meriterande:
Erfarenhet av geriatrisk vård
Erfarenhet av internmedicin
Erfarenhet av akutsjukvård de senaste åren
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
931 41 SKELLEFTEÅ Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9937844