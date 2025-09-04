Undersköterska Till Åleryds Bpsd Avdelning
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Är du vår nya kollega som vill bli en del av vårt team? Att arbeta på en BPSD-avdelning är ett arbete som kräver både kunskap, empati och tålamod. Det är också ett arbete som ger stor möjlighet att göra skillnad i människors liv. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att våra brukare ska känna sig trygga, sedda och delaktiga i sin vardag.
Som undersköterska hos oss blir du en del av vårt omvårdnadsteam och arbetar tillsammans med både brukare och övriga medarbetare för att skapa struktur och trygghet i vardagen. Dina uppgifter kan variera, men du kommer bland annat att hjälpa till med omvårdnad, personlig hygien, måltider och andra dagliga aktiviteter såsom vardagliga hushållssysslor. I rollen ingår att du är kontaktman, vilket innebär att du är en länk mellan brukare, anhöriga och övrig personal. Du ansvarar för att varje brukare får en individuellt anpassad vårdplan och att denna plan genomförs och dokumenteras i Treserva. Du deltar vid välkomstsamtal och skapar ett välkomnande och personligt möte för våra brukare.
Hos oss arbetar vi utifrån ett salutogent perspektiv enligt IBIC (individens behov i centrum) och med individens bästa i fokus. Vi utgår från brukarens behov och fokuserar på att stärka dennes förmågor och skapa förutsättningar för ett gott liv. Vi vill att våra brukare ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att delta i olika aktiviteter som de tycker om.
Vi erbjuder dig en trygg anställning på heltid eller deltid, beroende på dina önskemål. Din arbetstid är förlagd dag, kväll samt arbete varannan helg.
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver äldreomsorg i kommunal regi i Linköping. Här finns det cirka 1200 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Linköpings kommun har lång och väletablerad erfarenhet av vård och omsorg för våra äldre invånare.
Boendet ligger fint beläget i stadsdelen Ekholmen och hit går det bra bussförbindelser från resecentrum. På Åleryd finns närheten till verksamhetschefer, samordnare och legitimerad personal för såväl medarbetare, vårdtagare som närstående. Verksamheten har en fin upplevelseträdgård på innergården och det finns även ett café där närstående tillsammans med vårdtagare kan ha en fin stund tillsammans. Medarbetare har också tillgång till cafét där du kan köpa fika och lunch.
Avdelning P är en specialiserad enhet för personer med demenssjukdom (BPSD). Vi erbjuder 6 platser med dygnet-runt-omsorg i en trygg och stimulerande miljö. Vår omsorg är individuellt anpassad och bygger på en grundlig kunskap om varje persons unika behov och bakgrund. Genom regelbunden observation och anpassade aktiviteter strävar vi efter att optimera varje individs välbefinnande.
Våra hyresgäster har egna, fullt utrustade lägenheter. Gemensamma utrymmen för måltider och aktiviteter bidrar till en social och stimulerande miljö.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har erfarenhet av att arbeta inom stöd, vård och omsorg. Det är meriterande om din tidigare erfarenhet har varit inom demensvård, psykiatri eller LSS. Det är meriterande om du har kunskap om arbetssättet IBIC (Individens behov I Centrum).
Arbetet inom äldreomsorg innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har god förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och har erfarenhet av att dokumentera i journalsystemet.
Det är önskvärt om du har kunskap om ett salutogent förhållningssätt samt kännedom om lågaffektivt bemötande.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga som innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 15823
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
