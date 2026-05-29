Quality Engineer till innovativt deep-tech bolag
Här får du möjligheten att kliva in i ett innovativt deep-tech bolag där forskning, utveckling och produktion sker sida vid sida - och där kvalitet är en avgörande del av att lyckas. Du blir en del av ett litet och engagerat team där du får arbeta nära både produktion, utveckling och industrialisering i en verksamhet som fortfarande befinner sig i en spännande uppbyggnadsfas.
Det här är inte en traditionell kvalitetsroll i en färdig organisation med tydliga ramar och långa beslutsvägar. Här händer det mycket, beslut fattas snabbt och arbetet präglas av nyfikenhet, samarbete och viljan att tillsammans bygga något långsiktigt. För rätt person innebär det en möjlighet att påverka på riktigt och vara med och forma både arbetssätt och framtida struktur.
Som Quality Engineer kommer du att arbeta brett med kvalitetsfrågor kopplade till både process, produktion och produktutveckling. Ena dagen analyserar du produktionsdata och identifierar trender eller rotorsaker bakom avvikelser, nästa dag sitter du tillsammans med utvecklingsteamet och diskuterar hur kvalitet ska säkras i nästa steg av industrialiseringen. Rollen innebär många kontaktytor och du kommer att arbeta nära både forskare, ingenjörer, produktion och ledning.
Miljön är datadriven och kvalitetsteamet arbetar aktivt med statistik, SPC och analysverktyg för att förstå processer och driva förbättringar framåt. Samtidigt handlar rollen minst lika mycket om kommunikation och samarbete - att kunna få med sig andra, skapa förståelse för kvalitet och bidra med struktur utan att bygga onödig byråkrati.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Dataanalys, trenduppföljning och statistisk processtyrning
Rotorsaksanalyser och förbättringsarbete
Kvalitetsverktyg såsom RCA, PFMEA och DFMEA
Process- och produktkvalitet nära produktionen
Kund- och leverantörsrelaterade kvalitetsfrågor
Att vidareutveckla kvalitetsprocesser och arbetssätt i takt med att bolaget växer
Vi tror att du
Har några års erfarenhet inom kvalitetsarbete i tillverkande industri och trivs i en miljö där teknik, produktion och problemlösning står i centrum. Du har sannolikt arbetat nära processer och produktion tidigare och känner dig bekväm med att använda data för att förstå problem och driva förbättringar.
Vi tror också att du:
Har erfarenhet av SPC och statistisk analys
Har arbetat med kvalitetsverktyg som RCA, PFMEA eller DFMEA
Har förståelse för QMS och kvalitetsarbete i industrimiljö
Har en teknisk utbildningsbakgrund, gärna inom produktion, material, kemi eller liknande område
Trivs i en dynamisk miljö där inte allt är helt färdigdefinierat
Det är meriterande om du har erfarenhet av analysverktyg som JMP eller Minitab samt om du tidigare arbetat inom processindustri, materialteknik eller annan högteknologisk tillverkningsmiljö.
Stor vikt kommer läggas vid personlighet och vi tror att du är en nyfiken, prestigelös och samarbetsorienterad person som gillar att ta ansvar och bidra där det behövs. Här hjälps man åt, arbetar tätt tillsammans och bygger vidare på verksamheten som team.Om företaget
Bolaget är ett svenskt teknikföretag i framkant inom material- och energiteknologi. Här kombineras forskning, utveckling och produktion i en innovativ miljö där nya idéer snabbt kan omsättas till verklighet. Kulturen präglas av öppenhet, högt engagemang och viljan att tillsammans lösa komplexa tekniska utmaningar.
För dig som gillar teknik, förändring och möjligheten att påverka erbjuder detta en unik chans att bli en del av en verksamhet där man verkligen gör skillnad - varje dag.
Om anställningen
Detta är en rekrytering där du blir anställd direkt hos kundföretaget. Rekryteringsprocessen hanteras av Friday och alla frågor kring tjänsten hänvisas till ansvarig rekryterare.
Övrig info
Omfattning: HeltidStart: Enligt överenskommelsePlacering: Kista, StockholmArbetssätt: 100 % på plats, med viss flexibilitetLön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Friday:
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
