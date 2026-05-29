Elektronikingenjör - Prototyping & Avancerad Produktutveckling
2026-05-29
Vill du arbeta med avancerad elektronik där idéer snabbt förvandlas till fungerande prototyper? Gillar du att kombinera elektronikdesign, embeddedutveckling, mekanik och energisystem i verkliga produkter? Nu söker vi en elektronikingenjör som vill vara med och utveckla nästa generations uppkopplade och energieffektiva produkter tillsammans med ett innovativt teknikbolag i Stockholm.
OM TJÄNSTEN
Du blir en del av en produktutvecklingsorganisation där du arbetar nära designers, ingenjörer, forskare och kunder för att utveckla framtidens elektronikprodukter.
Rollen sträcker sig från tidiga konceptstudier till färdiga prototyper och demonstratorer. Du kommer att arbeta brett med elektronik, inbyggda system, energihantering och mekanisk integration för att utveckla innovativa lösningar för konsumentprodukter, wearables och IoT-enheter.
Arbetet präglas av hög frihet, snabba iterationer och stor variation. Ena dagen utvecklar du ett kretskort för en ny produktidé, nästa dag bygger du en prototyp med 3D-printade komponenter eller arbetar tillsammans med kunder för att ta fram tekniska lösningar för framtida produkter.
Du blir en del av ett mindre specialistteam med stort inflytande på både teknikval och arbetssätt.
ARBETSUPPGIFTERDesigna och utveckla elektroniska prototyper från idé till fungerande demonstrator
Arbeta med elektronikdesign och PCB-layout
Utveckla firmware och enklare mjukvara för inbyggda system
Integrera sensorer, batterier, energilagring och trådlös kommunikation
Utveckla och optimera lågeffektsystem
Bygga testutrustning, dataloggar och interna utvecklingsverktyg
Arbeta med mätning, verifiering och analys av systemprestanda
Konstruera kapslingar och mekaniska lösningar med CAD och 3D-printing
Samarbeta med kunder kring systemarkitektur, integration och prototypstrategier
Delta i tekniska workshops, demonstrationer och produktvisningar
VI SÖKER DIG SOMHar några års erfarenhet av elektronikutveckling, embeddedutveckling eller produktutveckling
Har erfarenhet av elektronikdesign och PCB-utveckling
Har programmerat i exempelvis C, C++ eller Python
Har erfarenhet av eller intresse för inbyggda system och hårdvarunära utveckling
Har arbetat med prototypframtagning och produktutveckling från idé till fungerande lösning
Talar och skriver engelska obehindrat
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Batterisystem, laddningsteknik eller lågeffektssystem
IoT-produkter och trådlös kommunikation (BLE, WiFi eller NFC)
CAD-verktyg såsom Fusion 360 eller liknande
3D-printing och snabb prototypframtagning
Embedded Linux, automation eller AI-stödd utveckling
VI TROR ATT DU ÄR
En person som genuint tycker om att bygga saker.
Du är nyfiken, praktiskt lagd och drivs av att förstå hur teknik fungerar i verkligheten. Du trivs med att röra dig mellan elektronik, firmware och mekanik och tycker att det är lika roligt att bygga en prototyp som att lösa tekniska problem tillsammans med kollegor och kunder.
Du är inte rädd för att testa nya idéer och förstår att produktutveckling innebär experimenterande, iterationer och kontinuerligt lärande. För dig är det en naturlig del av innovationsarbetet.
Som person är du självgående, prestigelös och gillar att ta ansvar för att driva projekt framåt.
OM TEAMET OCH ERBJUDANDET
Du blir en del av ett entreprenöriellt och tvärfunktionellt team där elektronik, design, forskning och produktutveckling arbetar tätt tillsammans. Här finns välutrustade utvecklingsmiljöer, hög teknisk kompetens och korta beslutsvägar.
Bolaget befinner sig i en expansiv fas och erbjuder en unik möjlighet att arbeta nära både teknik och affär. Du får stor frihet i ditt arbete, möjlighet att påverka tekniska lösningar och chansen att utveckla produkter som når en global marknad.
OM ANSTÄLLNINGEN
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund. Vår och kunds ambition är att du efter tid ska bli direktanställd på bolaget.
Övrig information
Omfattning: HeltidStart: Enligt överenskommelsePlacering: Stockholm - vid KTHLön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM Friday:
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
