Undersköterska Till Åleryds Bpsd Avdelning
Linköpings kommun / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-03-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Åleryds BPSD-avdelning arbetar du nära de boende och bidrar till en lugn, trygg och meningsfull vardag. Arbetet innebär att du ger stöd i personlig omvårdnad, hygien, måltider och dagliga aktiviteter samt hjälper varje person att behålla sina förmågor och självständighet så långt som möjligt.
Du arbetar tillsammans med kollegor och legitimerad personal för att skapa struktur och kontinuitet i omsorgen. I rollen ingår kontaktmannaskap, vilket innebär att du följer den boendes behov över tid och har kontakt med anhöriga samt deltar i planering och uppföljning av insatser. Dokumentation är en naturlig del av arbetet och bidrar till kvalitet och trygghet för de boende.
Arbetet på en BPSD-avdelning handlar mycket om bemötande, närvaro och att skapa trygghet i vardagen. Det förekommer ibland utåtagerande beteende och du får stöd i hur du agerar tryggt och korrekt i dessa situationer. Introduktion och handledning anpassas efter dina erfarenheter.
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver äldreomsorg i kommunal regi i Linköping. Åleryds vårdboende ligger i Ekholmen med goda bussförbindelser från resecentrum. Här finns verksamhetschef, samordnare och legitimerad personal nära till hands, vilket skapar goda förutsättningar för stöd och samarbete i det dagliga arbetet. I slutet av 2026 kommer vi att samlokalisera BPSD-platserna i Linköpings kommun. Detta innebär att verksamheten då kommer att bedrivas på Valthornsgatan.
Avdelning P är en specialiserad BPSD-enhet med sex platser för personer med demenssjukdom. Den mindre verksamheten gör att du lär känna de boende väl och kan arbeta personcentrerat. Boendet erbjuder en trivsam miljö med upplevelseträdgård och café där boende, närstående och medarbetare kan mötas.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg. Tjänsten är på 75-100 procent.
Du som söker
Du är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete inom vård, stöd och omsorg. Det är meriterande om du har erfarenhet av demensvård, psykiatri eller arbete inom LSS. Har du arbetat med BPSD-skattning är även detta meriterande.
Du har god svenska i tal och skrift eftersom arbetet innebär daglig kommunikation med boende, anhöriga och kollegor samt dokumentation.
Vi söker dig som samarbetar väl med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan arbeta självständigt när det behövs. Du har en empatisk förmåga och möter människor med respekt och förståelse. Du kommunicerar tydligt, följer upp överenskommelser och bidrar till struktur och trygghet i vardagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16772
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/
Facklig företrädare Kommunal syd.ost@kommunal.se 010-44 28 700
9812285