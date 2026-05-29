Konsultchef / VD
2026-05-29
Är du en affärsdriven ledare inom IT-konsultbranschen som vill ta nästa steg i karriären? Vill du få möjligheten att bygga upp och driva din egen konsultverksamhet med stöd från en etablerad koncern i ryggen? Har du passion för affärer, människor och att skapa starka kundrelationer? Då kan rollen som Konsultchef / VD vara helt rätt för dig!Om företaget Företaget är ett ledande IT-konsultbolag som värdesätter innovation, kvalitet och kundnöjdhet. De erbjuder skräddarsydda IT-lösningar som hjälper företag att effektivisera sina verksamheter genom ett team av erfarna konsulter och en kultur präglad av samarbete och kontinuerlig utveckling. Du får chansen att arbeta med spännande projekt och stor frihet att driva egna initiativ framåt i en stimulerande och stödjande miljö. Här finns stor möjlighet att bidra till deras fortsatta tillväxt och framgång.
Om tjänsten som Konsultchef / VD
I rollen som Konsultchef / VD får du en unik möjlighet att bygga upp och utveckla din egen konsultverksamhet inom en etablerad koncern. Du får stor frihet att sätta strategi, affärsplan och budget samtidigt som du har tillgång till organisationens plattform, stödfunktioner och nätverk.
Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med fokus på att bygga långsiktiga kundrelationer, rekrytera konsulter och skapa en lönsam konsultaffär. Rollen passar dig som vill kombinera entreprenörskap med ledarskap och affärsutveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bygga upp och utveckla en egen konsultverksamhet inom IT/Tech
Rekrytera, leda och utveckla ett starkt konsultteam
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer och affärer
Ansvar för budget, affärsplan och lönsamhet samt driva verksamheten mot uppsatta mål
Om digFör att lyckas i rollen är du en prestigelös och affärsdriven ledare som trivs i entreprenöriella miljöer. Du har god förståelse för konsultaffären, ett starkt nätverk och förmågan att skapa förtroende hos både kunder och konsulter. Du drivs av möjligheten att bygga upp något eget och vill vara med på en tillväxtresa där du får stor frihet och möjlighet att påverka.
Vidare ser vi att du har:
Erfarenhet från IT-konsultbranschen, exempelvis som Konsultchef, Team Manager eller liknande
Erfarenhet av att rekrytera och utveckla konsulter samt bygga starka team
Vana av försäljning, relationsbyggande och affärsutveckling
Ett starkt entreprenöriellt driv och en vilja att bygga och utveckla verksamheten långsiktigt
ÖvrigtStart: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid, 100%.Placering: Stockholm.Lön: Fast lön + provision.Finner du tjänsten som Konsultchef/VD intressant? Skicka in din ansökan idag, urvalet sker löpande. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig!
