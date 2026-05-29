HR-specialist inom omställningsstöd
2026-05-29
Vill du arbeta med stöd och utvecklingsinsatser kopplat till omställning tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en kunskapsintensiv och internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart chef- och medarbetarskap och en hälsosam arbetsmiljö som erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Då är du varmt välkommen att söka anställning som HR-specialist inom omställningsstöd vid HR-avdelningen.
HR-avdelningen är en del av universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet och är placerad i Segerstedthuset, i moderna och ljusa lokaler i nära anslutning till Botaniska trädgården, Carolina Rediviva och Uppsala slott. Avdelningen består av ett 50-tal medarbetare fördelade på fyra enheter. Avdelningens övergripande uppdrag är att bidra till att Uppsala universitet är en attraktiv arbetsgivare. Vi ger stöd och rådgivning i strategiska och operativa HR-frågor samt företräder arbetsgivaren avseende arbetsgivarpolitik och villkor. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete i en utvecklande och stimulerande miljö som präglas av engagemang, hög kompetens, innovation och kollegor med god AI-mognad. Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
HR-avdelningen samordnar universitets omställningsstöd och -medel som omfattar både kollektivavtal och ansökningar om omställningsmedel för insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vårt mål är att utveckla och kvalitetssäkra stödet kring omställningsinsatser och söker nu en driven och självständig omställningssamordnare. Rollen är ny och inkluderar att samordna, utveckla och bidra till universitetets omställningsarbete som en del av universitetets kompetensförsörjning, att stödja både verksamhetens utveckling och medarbetares anställningsbarhet och förutsättningar till ett längre arbetsliv. En viktig uppgift blir att stärka Uppsala universitets förmåga att hantera omställningssituationer proaktivt och strategiskt samtidigt som omställningsmedel används effektivt och i enlighet med lokalt kollektivavtal.
Arbetsuppgifterna inkluderar att:
Bidra till kompetenshöjning om och utveckling av universitetets omställningsarbete
Informera och fånga upp behov av omställning och omställningsmedel
Ge rådgivning och stöd kring möjliga omställningsåtgärder, föreslå och initiera universitetsgemensamma omställningsinsatser och program
Utveckla och förtydliga processer för verksamheten att ansöka om omställningsmedel
Samordna, bereda och kvalitetssäkra ansökningar om omställningsmedel utifrån gällande kollektivavtal
Följa upp och analysera genomförda omställningsinsatser samt bidra med underlag till rapportering och utvecklingsförslag.
Samverka med arbetstagarorganisationer och andra relevanta aktörer
Vara samarbetspartner vid utveckling av närliggande processer
Bidra i arbetet med andra HR-relaterade uppgifter inom avdelningens område, utifrån verksamhetens behov och i nära samverkan med kollegor
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har relevant akademisk examen inom HR, såsom personalvetarprogrammet, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig i kombination med för anställningen relevant arbetslivserfarenhet. Du har flera års aktuell erfarenhet av kvalificerat HR-arbete. Vidare har du god erfarenhet av arbete med förändringsprocesser och strategisk kompetensförsörjning samt erfarenhet av att arbeta med omställning (övertalighetsarbete, kompetensutveckling etc.) i nära samverkan med verksamhetsföreträdare och fackliga parter. Du har god förmåga att arbeta konsultativt och samverkande, samt att identifiera och prioritera insatser utifrån behov. En god digital mognad samt dokumenterat goda färdigheter i att kommunicera och uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du:
har en mycket god samarbets- och relationsskapande förmåga som skapar förtroende i mötet med chefer och kollegor
har en pedagogisk och kommunikativ förmåga
arbetar strukturerat, analytiskt och med helhetsperspektiv och kan anpassa insatser utifrån organisatoriska sammanhang,
har ett självständigt arbetssätt med gott professionellt omdöme
Meriterande
Erfarenhet av att utveckla HR-processer eller arbetssätt på organisationsnivå
Anställningen är tidsbegränsad under ett år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse, preliminär september 2026. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Enhetschef Sandra Isberg, 018 471 3523, sandra.isberg@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 12 juni 2026, UFV-PA 2026/1874
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se
