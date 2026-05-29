Grundskollärare åk 1-6 i idrott till Gullviksskolan
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2026-05-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är lärare i idrott och hälsa för årskurs 1–6 till Gullviksskolan!
Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar, genomför och följer upp undervisningen samt ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Tillsammans beslutar ni om eventuella behov av ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Fokus i arbetet är att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull lärmiljö.
I uppdraget ingår att planera undervisning, genomföra undervisning och bedöma elevernas kunskapsutveckling. Du utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument samt elevernas behov och intressen, både självständigt och tillsammans med arbetslaget. Du bedriver en modern och kreativ undervisning där du hittar strategier för att nå varje elev och stärka dem i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling.
Du kommer att undervisa elever i grundskolans årskurs 1–6 i idrott och hälsa och stötta eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du uppmuntrar eleverna att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själva och andra.
Utöver ditt lärarteam samarbetar du nära elevhälsa, övrig skolpersonal och skolledning för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för både elever och medarbetare. Du deltar även aktivt i skolans utvecklingsarbete.
I uppdraget kan det även bli aktuellt med mentorskap för några av våra elever. Som mentor har du ett särskilt ansvar för en grupp elever och följer deras studieutveckling och personliga mognad över tid. Du håller regelbunden kontakt med vårdnadshavare genom bland annat utvecklingssamtal. Handledning av studenter kan också förekomma inom tjänsten.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i idrott och hälsa för årskurs 1–6. Har du tidigare erfarenhet av arbete som lärare ser vi det som meriterande.
Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan använda dem på ett effektivt sätt i det dagliga arbetet. Vidare har du god didaktisk och pedagogisk kompetens och kan leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela skoldagen.
Du utvecklar ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning och använder relevanta digitala verktyg på ett naturligt och ändamålsenligt sätt i undervisningen. Du bedriver en modern undervisning med fokus på att möta varje elev utifrån deras behov och förutsättningar.
Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är engagerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du är trygg i din yrkesroll, strukturerad i ditt arbete och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Gullviksskolan är en F-6 skola med ca 315 elever. Skolan ligger idylliskt inne i ett villakvarter och har en fin utemiljö med stora grönytor för eleverna att vistas i. I vår strävan att arbeta för varje elevs bästa skola arbetar vi sedan ett par år utifrån IBIS, ett strukturerat arbetssätt där hela skolpersonalen, från all pedagogisk personal till skolledning, arbetar gemensamt med att tydliggöra förväntningar, förebygga problem och stärka positiva beteenden. Det finns tydlig lektionsstruktur och vi förväntar oss att all personal ska ha ett lågaffektivt förhållningssätt. Skolan präglas av gemenskap, där många lärare har arbetat länge och vi förväntar oss att alla bidrar till en god arbetsmiljö. Vi har fokus på samarbete och har höga förväntningar på varandra och ser prestigelöshet och en lärande organisation som viktiga begrepp i verksamheten. Vi ser alla medarbetare som elevhälsa och det är vi tillsammans, oavsett profession, som arbetar för varje elev med fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi arbetar systematiskt tillsammans med ett målinriktat utvecklingsarbete där språkutvecklande undervisning står i fokus. Skola och fritidshem arbetar mot samma utvecklingsmål. Vi erbjuder ett nära ledarskap med skolledning.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid t.o.m 2026.12.22
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-10Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261372". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Biträdande rektor
Ingela Aksell ingela.aksell@malmo.se +46709282684 Jobbnummer
9937719