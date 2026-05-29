Erfaren planarkitekt inom strategisk planering
Vi har just nu många spännande och utvecklande uppdrag - och vill komplettera vår stadsbyggnadsavdelning i Stockholm med dig - som precis som oss - brinner för stadsplanering och långsiktig hållbarhet.
Vi söker efter dig som vill leda uppdrag inom strategisk planering. Som erfaren planarkitekt hos oss får du en central roll i våra uppdrag. Du har möjlighet att leda projekt, ansvara för kunddialoger och bidra i en kreativ och tvärfacklig miljö.
Vi välkomnar dig som vill engagera och engageras av härliga kollegor och spännande projekt. Inom Norconsult Stadsbyggnad är vi idag drygt 30 medarbetare som tillsammans driver uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar brett inom stadsbyggnad med strategisk planering - såsom översiktsplan, FÖP och lokaliseringsutredningar, rennäringsanalyser, detaljplanering, planprogram, tidiga skeden och social hållbarhet. Bredden och mångfalden inom företaget ger teamet en unik kapacitet som samhällsplanerare. Hos oss finns specialister inom bland annat social hållbarhet, kulturmiljö och jordbruksmark. Vi deltar till exempel i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ekerö kommun och Jokkmokks kommun.
Du blir en del av ett engagerat team där du, tillsammans med kollegor, är med och utvecklar verksamheten och påverkar inflödet av uppdrag. Norconsults breda kompetens och etablerade samarbeten mellan olika teknikområden ger dig goda möjligheter att arbeta integrerat i komplexa stadsbyggnadsfrågor. Rollen innebär stor variation och möjlighet att arbeta i olika typer av uppdrag och skeden.
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med stort kunskapsutbyte, nära samarbete och hög trivsel. Vår styrka ligger i vår samlade kompetens, vårt engagemang i samhällsbyggandet - och i att vi trivs och lyckas tillsammans.
Du är en duktig processledare, har en särskild fingertoppskänsla för layoutarbete och formulerar välskrivna rapporter. Du är en van användare av Adobepaketen och har goda kunskaper inom GIS-analyser och Storymap samt dialogarbete och processledning.
Vi söker dig som har:
examen inom planering, arkitektur eller motsvarande på kandidat- eller masternivå
minst 10 års erfarenhet av strategisk planering, där du har ansvarat för och tagit fram översiktsplaner, FÖP och TÖP
erfarenhet från arbete konsult eller på kommun, med förståelse för uppdragsstyrd verksamhet
vana att leda uppdrag med gott resultat
en affärsmässighet, stort engagemang och god lyhördhet
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 7000 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med din blivande chef:
Maria Hjort | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/
Fleminggatan 7 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm - Fleminggatan Kontakt
Maria Hjort Maria.Hjort@norconsult.com
