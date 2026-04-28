Undersköterska till akutmottagningen
Akutkliniken Nyköpings lasarett
Vill du arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik och där din insats gör skillnad varje dag? Nu söker vi en engagerad undersköterska till vår akutmottagning.Publiceringsdatum2026-04-28Om företaget
Vi är en nytänkande akutklinik som prioriterar kompetensutveckling och förändringsarbeten, det är viktigt att våra undersköterskor mår bra och känner sig trygga i sin roll. Vi på akutmottagningen i Nyköping är nämligen övertygade om att trygga och välmående medarbetare ger säker vård och trygga patienter. För att möjliggöra det har vi schemalagda internutbildningar varje vecka och en arbetstidsmodell som gör att ditt schema möjliggör mer tid för återhämtning.. Arbetsuppgifter
Som undersköterska på akutmottagningen arbetar du i tätt samarbete med sjuksköterskor och läkare, dina arbetsuppgifter är främst omvårdnad av akut sjuka patienter. Arbetet är varierande, lärorikt och ställer krav på flexibilitet och empati. Ett otroligt viktigt och givande jobb!
Din kompetens
Vi söker dig som har godkänd utbildning till undersköterska. Du behöver förutom dina betyg som undersköterska ha ett intyg på ditt yrkesbevis som undersköterska från Socialstyrelsen eller ett intyg om att du var tillsvidareanställd som undersköterska från den 1/7 2023.
Du är en person med god samarbetsförmåga och har ett lugnt förhållningssätt i stressiga situationer.
Erfarenhet av akutsjukvård är meriterande, men dina personliga kvalifikationer är minst lika viktiga.
Du kan utrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef akutmottagningen Caroline Lagmyr Jonsson 072-143 34 65
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss akutkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-05-12.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-317". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9880293