Undersköterska sökes till Dals ängar
Humana AB / Undersköterskejobb / Falkenberg Visa alla undersköterskejobb i Falkenberg
2025-09-04
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige
Brinner du för att förbättra människors liv varje dag? Vill du utvecklas i en organisation där engagemang, glädje och ansvar genomsyrar allt vi gör? Nu har du möjlighet att bli en del av teamet på Humana Dals Ängar i Falkenberg.Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
I början av april 2021 öppnade vi äldreboendet Dals ängar i Falkenberg. Det är ett innovativt boende med genomtänkt design där kvalitet står i fokus. Boendet har totalt 60 lägenheter för personer med demenssjukdom.
Verksamheten har en inbjudande utemiljö med växthus och promenadstråk. Här arbetar vi utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och Humanas värdegrund - Glädje, Engagemang och Ansvar.
Din arbetsdag
Som omsorgspersonal hos oss stöttar du kunden att klara av sitt vardagliga liv med bland annat personlig hygien, påklädning, måltider samt städ och tvätt. Du bidrar till att kunden har en social och meningsfull dag och upplever trygghet. Du utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter (efter mottagen delegering från sjuksköterska) samt dokumenterar i social journal. Under din arbetsdag har du kontakt med kollegor i olika professioner, vilket kräver samarbete, bra dialog och återkoppling.
Vem är du?
Om du har viljan att lära, är serviceinriktad och engagerad är detta din arbetsplats. Vi erbjuder i gengäld ett roligt och givande arbete. De egenskaper vi uppskattar hos dig som medarbetare är att du är:
Engagerad och serviceinriktad med ett gott bemötande
Ansvarstagande och initiativrik
En teamspelare som har lätt för att samarbeta med andra professioner
Vidare vill vi att du på ett naturligt sätt arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter, både inomhus och utomhus.
För att klara av denna tjänst ser vi att du har vana av att dokumentera och behärskar svenska i tal och skrift. Vi söker dig som har erfarenhet av vård och omsorg, gärna äldreomsorg samt är utbildad undersköterska.
Om anställningen
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dag och kvällstider vardagar och varannan helg.
Sysselsättningsgrad: 75-80%
Lön: Individuell lönesättning av grundlön, övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Vi på Humana vet att det är viktigt att trivas och känna sig delaktig på sin arbetsplats. Vi erbjuder dig ett arbete med varierande arbetsuppgifter där du har möjlighet att utvecklas. Låter detta intressant? Ansök redan idag - Sista ansökningsdagen är den 10/10-2025 men tjänsten kan tillsättas innan.
Kontaktuppgifter:
Elzbieta Durling verksamhetschef, elzbietadurling@humana.se
Madeleine Karlsson samordnare, madeleinekarlsson4@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9491917