Undersköterska sökes omgående

Vårda Hemtjänst i Sverige AB / Undersköterskejobb / Falun
2025-10-02


Vi söker dig som är lyhörd och har stor servicekänsla då tjänsten förutsätter att att kunna förstå och möta kunders olika behov och önskemål.
Arbetet ställer krav på att du självständigt tar ett ansvar för att leverera hemtjänst med hög kvalitet och är professionell i din roll.
Du arbetar med att skapa goda relationer med våra kunder och närstående.
Din arbetsdag:
Som undersköterska inom omvårdnad i Falu kommun ger du omvårdnad och social omsorg med utgångspunkt från den enskildes individuella behov och önskemål utifrån beviljad tid.

Publiceringsdatum
2025-10-02

Kvalifikationer
• Vi söker dig som har gått omvårdnadsprogrammet eller motsvarande utbildning.
• B-körkort.
• Erfarenhet av liknande verksamhet är meriterande.
Arbetstider:
Dag, kväll och helger.
Omfattning:
Enligt överenskommelse

Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via mail.
Urval och intervjuer kommer ske löpande så därför ser vi gärna att du ansöker redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: ansokan@vardahemtjanst.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USK10-FK25".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vårda Hemtjänst i Sverige AB (org.nr 559194-6792)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vårda Hemtjänst

Jobbnummer
9536580

