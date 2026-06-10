Undersköterska sökes för nattjänst på Ängsgården
Tiohundra AB, Vård- och omsorgsboenden, Ängsgården / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2026-06-10
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tiohundra AB, Vård- och omsorgsboenden, Ängsgården i Norrtälje
Nu söker vi undersköterskor som vill arbeta med det som betyder mest - att ge människor stöd, trygghet och omsorg i vardagen. Genom ett professionellt bemötande och ett nära samarbete med kollegor bidrar du till en vård där varje individ blir sedd. Hos oss på Ängsgårdens äldreboende blir du en viktig del av helheten och tillhör ett team som gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Vi söker utbildade undersköterskor som vill vara en viktig del av vår verksamhet inom Tiohundra. Rollen passar dig som trivs i ett patientnära arbete och som vill arbeta i en organisation där kvalitet, delaktighet och professionellt bemötande står i fokus.
Som undersköterska hos oss på Ängsgården arbetar du nära patienten och ansvarar för omvårdnad utifrån patientens individuella behov. Du bidrar till att skapa trygghet och kontinuitet i vardagen samt till en god arbetsmiljö tillsammans med kollegor och andra professioner. Arbetet sker i nära samverkan med sjuksköterskor och övriga yrkesgrupper, där teamarbete är en förutsättning för god vård.
Tjänstgöringsgrad:74,6 %
Arbetstider: Natt
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Omvårdnad och stöd under natten
Observationer och rapportering av patientens tillstånd
Omvårdnadsdokumentation enligt gällande rutiner
Provtagning och kontroller enligt delegering
Samarbete med sjuksköterskor och övriga professioner
Dokumentation i Take Care
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder även introduktion anpassad efter din erfarenhet, möjlighet till kompetensutveckling samt en arbetsmiljö där engagemang och delaktighet värderas högt.
Friskvårdsbidrag ges via Epassi och uppgår till 5 000 kronor vid heltidsanställning, med belopp som beräknas proportionellt utifrån din tjänstgöringsgrad.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara utbildad undersköterska med intyg om skyddad yrkestitel
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsboende
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av att arbeta natt inom vården
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Ängsgården är ett äldreboende med både närhet till vacker natur, centrum och goda pendlingsmöjligheter. Här finns 22 permanenta lägenheter samt korttidsboendet Ängsro i samma fastighet, där vi erbjuder samma goda service och omvårdnad dygnet runt under en begränsad period. Vi värnar om en trygg och trivsam miljö för både boende och personal.
Tiohundra AB bildades 2006 och ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Tillsammans är vi cirka 2 300 medarbetare som arbetar inom allt från akutsjukhus, rehabilitering, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, personlig assistans, vårdcentraler, vaktmästeri, kök och andra administrativa tjänster inom verksamhetsområdet bolagsgemensam service. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Stockholmsvägen 53 A (visa karta
)
761 43 NORRTÄLJE Arbetsplats
Tiohundra AB, Vård- och omsorgsboenden, Ängsgården Kontakt
Enhetschef
Elnaz Sherafat elnaz.sherafat@tiohundra.se 08-12326712 Jobbnummer
9956294