Undersköterska semestervikariat Umeå 2026
2026-03-17
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Norrlands universitetssjukhus, NUS är det största sjukhuset i länet och i norra sjukvårdsregionen. Här bedrivs kvalificerad sjukvård, forskning och undervisning. Det är Norrlands största arbetsplats med cirka 5600 anställda. Den vård och behandling som ges här har hög kvalitet och sjukhuset har flera år i rad legat på topplaceringar när Dagens Medicin utsett bästa universitetssjukhus. Vi erbjuder också primärvård till regionens medborgare.
Nu söker vi semestervikarier till sommaren 2026!

Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du har varierande arbetsuppgifter i och med att patientgrupperna är växlande.
I rollen så identifierar du risker, bedömer, åtgärdar och utvärderar patientens olika omvårdnadsbehov. Tillsammans med sjuksköterskor, paramedicinare samt läkare arbetar du med akutsjukvård, omvårdnad, rehabilitering/habilitering samt utveckling och förbättring med patienten/vårdtagaren i fokus. I dina arbetsuppgifter ingår även dokumentation enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt administrativa arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Som undersköterska ska du ha läst omvårdnadsprogrammet/motsvarande utbildning eller studera vid sjuksköterskeprogrammet (avslutat termin 3) alternativt läkarprogrammet (avslutat termin 5).
Du är en medmänsklig och positiv person som kan arbeta och prioritera i akuta och stressiga situationer. Du är bra på att samarbeta med olika människor i olika yrkeskategorier. Du är initiativtagande, ambitiös och ser möjligheter.
Det är en fördel om du kan arbeta hela semesterperioden.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313071". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Kontakt
HR-konsult
Thomas Bodén thomas.boden@regionvasterbotten.se 070-699 43 96 Jobbnummer
9802487