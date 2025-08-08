Undersköterska särskilt boende - natt
2025-08-08
Är du som allra bäst när andra sover? Vi söker en trygg och engagerad undersköterska till våra nattpass på ett särskilt boende.
Vi erbjuder
Som anställd i Karlsborgs kommun får du ta del av en mängd förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och individuell lönesättning. Det finns även en rad andra förmåner som du som anställd i Karlsborgs kommun kan ha rätt till. Läs gärna mer om dem https://karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/formaner/Du
är vår viktigaste resurs och vi vill hjälpa till med att skapa förutsättningar till ett välmående liv. Det gör vi genom att satsa på ett brett friskvårdsutbud genom gratis motionssim, vattengympa, möjlighet till kostnadsfri massage samt friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme utifrån dina förutsättningar.
Arbetsplatsen
Den 1 april 2025 utökade vi vår SÄBO-verksamhet med ytterligare 9st lägenheter. Den nya enheten fick namnet "Utsikten" och det är till denna enhet som vi nu rekryterar en nattpersonal. Enheten "Utsikten" utgörs av totalt 18st lägenheter. Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med utgångspunkt i en personcentrerad vård och med ett rehabiliterande förhållningssätt. Ditt uppdrag är att stödja i vardagens alla moment när det gäller vård, service och omsorg utifrån brukarens behov. Du ska kunna inge trygghet, ge en god omvårdnad samt kunna utföra hälso- sjukvårdsuppgifter efter delegering.
I arbetet ingår att ta till sig skriftlig och muntlig information samt att dokumentera i verksamhetssystemet Viva. Kvalifikationer
Du har har formell kompetens som undersköterska. Erfarenhet från tidigare arbete inom vård och omsorg är meriterande. Du är målinriktad och kan arbeta mot gemensamt fastställda mål, har lätt för att samarbeta samt är lyhörd. Du ska, efter introduktion, kunna arbeta i vårt verksamhetssystem och andra IT-system som verksamheten använder.Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Karlsborgs kommun använder vi oss av rekryteringsverktyget Varbi. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Varbi genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Detta är en förenklad rekrytering, vilket innebär att du inte skriver något personligt brev eller CV utan inledningsvis endast besvarar ett antal frågor. Det kan bli aktuellt att vi senare begär in ett CV.
Rekrytering sker löpande och tjänst kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Karlsborgs kommun är en rökfri arbetsplats och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
