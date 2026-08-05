Undersköterska, Rättspsykiatri Huddinge
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Huddinge Visa alla undersköterskejobb i Huddinge
2026-08-05
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Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård för patienter från hela i Stockholms län och har cirka 550 medarbetare fördelade på två sektioner. Kliniken har 15 vårdavdelningar och 2 öppenvårdsmottagningar. Verksamheten är utspridd på tre anläggningar och är lokaliserad till Helix, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.
Nu söker vi fler undersköterskor till avdelning H3-H4 som är en vårdenhet i säkerhetsklass 2. Enheten består av två avdelningar som är lokaliserade till Helix. Det är 14 patienter på vardera avdelningen, majoriteten är män.
Till våra avdelningar kommer främst patienter som är överlämnade till vård enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Många av de patienter som vårdas hos oss har långvariga och allvarliga psykiska störningar. Det finns ofta även en beroendeproblematik med i bilden.
Målsättningen med den rättspsykiatriska vården är att habilitera och rehabilitera patienterna till ett liv i samhället med ökad psykosocial funktion och minskad risk för återfall i brott.
Arbetet på en vårdavdelning ger möjlighet till att arbeta långsiktigt med patienterna tillsammans med en professionell skötar-/undersköterskegrupp, och sjuksköterskekollegor. Utöver sjuksköterskor och undersköterskor, så arbetar en enhetschef, och en biträdande enhetschef nära verksamheten. En överläkare är kopplad till enheten, med ansvar för patienterna. Kuratorer, psykologer och arbetsterapeuter är även en viktig resurs i arbetet.
Vill du veta mer om oss: Läs härPubliceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss erbjuds du ett arbete med omväxlande och utmanande arbetsuppgifter. Du deltar i omvårdnadsarbetet kring patienten, vilket bl a består av individuell vårdplanering. All vård och behandling är teamorienterad vilket innebär att du tillsammans övriga professioner inom verksamheten arbetar tillsammans runt patienten för att anpassa vårdinsatserna efter varje patients individuella behov.
Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Meriterande är om du har erfarenhet av rättspsykiatrisk/psykiatrisk heldygnsvård och/eller kriminalvård. Bifoga bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel.
Som undersköterska hos oss behöver du vara trygg, stabil och ha en god självinsikt. Ibland kan arbetet vara oförutsägbart och då behöver du kunna agera flexibelt, vara lösningsorienterad och behålla ditt lugn. Då teamarbetet är centralt på avdelningen är det även viktigt att du är lyhörd, har en god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation.
Övrigt
Som medarbetare hos oss får du möjligheter att utvecklas i din roll som undersköterska samtidigt som du får tillgång till förmåner såsom friskvårdsbidrag upp till 5000 kr/år.
Hälso- och sjukvården bygger på respekt för människovärdet. Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Vi förutsätter att du som medarbetare hos oss delar dessa värden.
Vi tillämpar drogtestning och registerkontroll i samband med anställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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Rättspsykiatri Vård Stockholm Kontakt
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10022283