Systemutvecklare inom webbutveckling
Kriminalvården / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-08-05
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Inom sektionen IT Kommunikation och Hantera handlingar vill vi utöka kompetensen inom Kriminalvårdens utvecklingsprocess. Sektionen IT Kommunikation och Hantera handlingar har ansvar för att driva utveckling och förvalta myndighetens applikationer som stödjer dessa processer och behov. Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som systemutvecklare kommer du att bidra till att driva utveckling och förvalta myndighetens applikationer. I rollen kommer du att utveckla lösningar inom ramen för aktuell systemarkitektur och andra riktlinjer för utvecklingsarbetet. Du jobbar löpande med underhåll och förbättringar i systemen och åtgärdar buggar och problem som kan uppstå. I din roll samverkar du med bland annat med testledare, kravanalytiker, UX-designers och projektledare m.fl. för att tillsammans kunna forma systemet så att de uppfyller funktionskraven. Du deltar även i planering där teamets arbetsuppgifter diskuteras och prioriteras. Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och som tar ett stort ansvar för dina uppgifter. Du är initiativtagande och sätter igång aktiviteter som driver arbetat framåt och leder till resultat. Du har en god förmåga att själv strukturera ditt angreppssätt. Vidare är du mål- och resultatorienterad. Du styrs av detta i allt från din planering, dina prioriteringar och ditt agerande och i de fall målen ändrar riktning är du flexibel och kan anpassa dig utifrån nya omständigheter. Slutligen har du också en hög samarbetsförmåga och du arbetar bra med andra. I din kommunikation är du lyhörd och tydlig och du har lätt för att relatera till andra.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom relevant ämnesområde som exempelvis datavetenskap, systemvetenskap eller liknande alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Flerårig erfarenhet av systemutveckling inom .NET/C#.
Erfarenhet av webbutveckling
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
God kunskap inom utveckling med .NET/C#
Det är även meriterande med:
Erfarenhet av Optimizely ContentDeliveryAPI
Erfarenhet av Optimizely Forms
Erfarenhet av uppsättning och konfiguration av plattformen Optimizely CMS (on premise)
Erfarenhet av frontendutveckling (t.ex. React, Vue eller liknande)
Erfarenhet av ASP.NET WebApi eller liknande webbserviceutveckling
Erfarenhet av Microsofts utvecklingsverktyg (t.ex. Visual Studio och Azure DevOps)
Kunskap om frontend-ramverk och moderna webbapplikationer
Kunskap om agila arbetssätt och ScrumÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
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601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
IT-avdelningen Jobbnummer
10022268