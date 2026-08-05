Kökspersonal/serveringperonal
Kebabhak Sthlm AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-08-05
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Kebabhak SÖKER kökspersonal/serveringpersonal
I september öppnar KEBABHAK – ett nytt kebab/pizza på Hantverkargatan 37
i Stockholm, och nu söker vi dig som vill vara med och bygga upp vårt kök från allra första början.
Vi söker en engagerad och kreativ kökspersonal/serveringspersonal gärna i början av din karriär, med minst ett års erfarenhet
Som person är du:
• Kreativ, nyfiken och initiativrik
• Ansvarsfull, noggrann och självgående
• En lagspelare med positiv energi, stresstålig
📍Hantverkargatan 37, Stockholm
📅 Start: september
💼 Omfattning och arbetstider enligt överenskommelse
Känner du igen dig – eller känner du någon som skulle passa perfekt?
Skicka ett mejl med en kort presentation av dig själv, din erfarenhet och gärna några bilder på sådant du har lagat.
Mejl info@kebabhak.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: Info@kebabhak.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kebabhak Sthlm AB
(org.nr 559579-9502)
Hantverkargatan 37 (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Jobbnummer
10022270