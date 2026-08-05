Specialist inköp till Kriminalvårdens IT-avdelning
Kriminalvården / Inköpar- och marknadsjobb / Norrköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Norrköping
2026-08-05
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som specialist inom inköp på IT-avdelningen kommer du att ha en viktig roll i arbetet med att driva och stötta myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård.
Som specialist ansvarar du för operativ avtalsuppföljning och beställningar samt stöttar verksamheten i specialbeställningar och direktupphandlingar. Du bidrar aktivt till förbättringar inom inköpsområdet samt coachar och/eller leder arbetet med att ta fram sakinnehåll och struktur för både upphandling och avrop. Du kommer att aktivt samarbeta med inköpsenheten kring avtalsfrågor. Du är en länk mellan verksamhet och leverantör och arbetar enligt samverkansmodell, detta i syfte att utveckla samarbete och säkerställa att Kriminalvården når sina mål för kvalitet, kostnad och ledtider.
Arbetet innebär många olika kontaktytor vilket innebär att du kommer att samarbeta med både upphandlare, förvaltnings-/projektledare, chefer m.m.Kvalifikationer
Till rollen som specialist inom inköp söker vi dig som är lugn och uppmärksam och arbetar bra med andra människor. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet samtidigt som du planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt och gör korrekta avvägningar och prioriteringar.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot inköp eller ekonomi alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Erfarenhet av inköpsområdet
Kunskap om LOU (Lagen om offentlig upphandling)
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande med:
Intyg på löpande vidareutbildning inom relevanta kunskapsområdet
Erfarenhet av offentliga upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling)
Erfarenhet av arbete med leverantörsuppföljning
Erfarenhet av SUA-Säkerhetsskyddad upphandling
Grundläggande kunskaper och förståelse av IT-/digitalisering. Applikation, infrastruktur och tjänsterÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
IT-avdelningen, Enheten för IT-planering Kontakt
Sektionschef
Daniel Skof Daniel.Skof@kriminalvarden.se 0765-519624 Jobbnummer
10022274