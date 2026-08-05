Senior Brandskyddsingenjör
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2026-08-05
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Trivs du i en roll där teknik, kvalitet och långsiktig fastighetsutveckling går hand i hand? Vill du arbeta strategiskt med brandskydd i en av Sveriges största kommuner? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Som Senior brandskyddsingenjör blir du en del av Fastighetsavdelningen som ansvarar för att Jönköpings kommuns verksamheter har funktionella och hållbara lokaler. Genom långsiktig planering, energieffektivisering och god skötsel utvecklar, bygger, driver och underhåller avdelningen kommunens fastigheter.
I rollen får du ett övergripande ansvar för brandskyddet i kommunens fastigheter, både i befintligt fastighetsbestånd och i ny- och ombyggnadsprojekt. Du företräder Fastighetsavdelningen i brandskyddsfrågor och säkerställer att våra byggnader uppfyller gällande lagstiftning, myndighetskrav och kommunens tekniska riktlinjer.
Du arbetar både strategiskt och operativt med att utveckla riktlinjer, fatta tekniska beslut och stödja verksamheten i komplexa brandskyddsfrågor. Rollen innebär många kontaktytor där du samverkar med projektledare, förvaltare, konsulter, entreprenörer, myndigheter och andra specialistfunktioner.
Tjänsten utgår huvudsakligen från kommunhuset Hoven, Västra Storgatan 16.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
• Granska och kvalitetssäkra brandskyddslösningar i ny- och ombyggnadsprojekt ur ett fastighetsägarperspektiv
• Säkerställa att projektering, installationer och tekniska lösningar följer gällande regelverk såsom BBR, SBF 110 och SBF 502
• Ansvara för kommunens övergripande strategi och tekniska nivå inom brandskydd i befintliga fastigheter
• Stödja förvaltning, projekt och andra verksamheter i tekniska och strategiska brandskyddsfrågor
• Följa upp entreprenörer, serviceleverantörer och tekniska installationer för att säkerställa kvalitet och efterlevnad
• Utveckla och förvalta tekniska anvisningar, rutiner och riktlinjer inom brandskyddsområdet
• Fungera som sakkunnig kontaktyta mot myndigheter, konsulter, entreprenörer och besiktningsorgan
Din kompetensDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk och strategisk med en god förmåga att se helheten och fatta välgrundade beslut i komplexa tekniska frågor. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet och har förmågan att driva frågor långsiktigt från analys till genomförande.
Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på att du är kommunikativ, pedagogisk och har lätt för att skapa förtroendefulla samarbeten. Du är trygg i din kompetens, van att arbeta självständigt och har samtidigt en god förmåga att bidra i projekt och tvärfunktionella samarbeten.Kvalifikationer
• Relevant högskole- eller YH-utbildning inom brand, el, automation, säkerhetsteknik eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt, alternativt motsvarande erfarenhet
• Flerårig erfarenhet av avancerad projektering, driftsättning eller förvaltning av tekniska brandskyddssystem
• God kunskap om svenska regelverk, såsom BBR, SBF 110 och SBF 502, arbetsmiljölagstiftning samt LOU-relaterade processer
• Gedigen vana vid att hantera både entreprenadprojekt och komplexa befintliga anläggningar.
• God systemvana och erfarenhet av teknisk dokumentation och uppföljning
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Certifierad behörig ingenjör brandlarm (BIB) enligt SBF 1018
• Erfarenhet av kommunal verksamhet eller annan större fastighetsägare
• Fördjupad teknisk erfarenhet av brandlarmsfabrikat och integrerade system
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor, friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete.
Hos Jönköpings kommun får du mer än bara ett jobb – du blir en del av något större.
Läs mer om:
• Dina förmåner som medarbetare
• Hur det är att jobba hos oss
• Tekniska kontoret
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på 100% med start enligt överenskommelse.
Vi läser ansökningar löpande och intervjuer planeras till efter ansökningstidens slut, vecka 39.
För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga relevanta intyg och betyg i din ansökan.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Senior brandskyddsingenjör!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tekniska kontoret Kontakt
Rebecca Färgh, Vision rebecca.fargh@jonkoping.se 036-102925 Jobbnummer
10022266