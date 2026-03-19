Undersköterska, Österbybruk
2026-03-19
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vänligen notera att du vid eventuell anställning kan komma att behöva visa upp utdrag ur belastnings samt misstankeregistret.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Som undersköterska i detta uppdrag får du en unik möjlighet att arbeta nära en brukare som är i behov av omfattande och kvalificerad omsorg. Du blir en viktig del av brukarens vardag och trygghet, och ditt arbete gör en konkret skillnad varje dag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Att ge personcentrerad omvårdnad med fokus på trygghet, integritet och livskvalitet
* Att ansvara för dagliga vårdmoment kopplade till brukarens behov
* Att arbeta med avancerad omvårdnad såsom trakeostomivård och sondmatning
* Att skapa struktur och stabilitet i brukarens vardag genom ett lugnt, professionellt och närvarande arbetssätt
* Att dokumentera enligt gällande rutiner och samarbeta med övrig personal kring planering och uppföljning
När du jobbar som undersköterska hos oss på Parkvägen blir du del av ett väl fungerande och glatt arbetslag bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och chefer som alla jobbar för att ge en god omvårdnad och stimulera boende så att de kan åldras med värdighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har goda datakunskaper för dokumentation samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller liknande vårdmiljö men det är inget krav. Har du dessutom erfarenhet av trakeostomivård och sondmatning är det ett stort plus, annars får du självklart den kunskapsutvecklingen på plats!
För att ha så goda förutsättningar som möjligt för att trivas hos oss tror vi att du behöver ha:
* Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ i ett uppdrag med stort förtroende
* Ett ansvarstagande förhållningssätt och trygghet i att fatta beslut i stunden
* En strukturerad arbetsstil som skapar stabilitet och kontinuitet för brukaren
* Engagemang för personcentrerad vård och en vilja att bidra till brukarens livskvalitet
Känner du att denna beskrivning passar in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Vänligen notera att du vid eventuell anställning kommer att behöva visa upp utdrag ur belastnings samt misstankeregistret.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2026-244". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290) Arbetsplats
Östhammars kommun, Produktion omsorg Kontakt
Enhetschef Parkvägen
Lena Wallström 0173-854 75 Jobbnummer
9806574