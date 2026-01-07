Undersköterska/Omvårdnadspersonal
2026-01-07
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Vill du göra skillnad varje dag? Bli en del av vårt team på vårt moderna demensboende!
Vi söker engagerade och omtänksamma undersköterskor till vårt nya särskilda boende för personer med demenssjukdom samt växelvård.
Vi behöver nu utöka och förstärka vårt nya team med ytterligare en undersköterska och vi ser att du kan börja så snart som möjligt.
Smedbergsgården är en ny och modern enhet som har en nära och familjär atmosfär där varje dag är unik. Centralt läge i Arvika med närhet till allt du behöver. Möjlighet att växa och utvecklas i din roll tillsammans med ett stöttande team och en närvarande chef.
Vi söker dig som har ett stort hjärta och en passion för att ge god omvårdnad med närhet och trygghet. Är ansvarstagande och har en förmåga att skapa en positiv och säker miljö för våra omsorgstagare. Du ser varje dag som en möjlighet att göra skillnad i andra människors liv. Du har ett genuint intresse för demensvård och är lyhörd, tålmodig och har ett varmt bemötande.
Du ger omvårdnad och stöd till våra omsorgstagare med fokus på deras individuella behov. Som en del av vårt team kommer du arbeta nära omsorgstagarna och deras anhöriga för att ge individuellt anpassad omsorg och vård. Du samarbetar med kollegor för att säkerställa högsta kvalitet på vården och skapar en trygg och hemtrevlig miljö där våra omsorgstagare känner sig sedda och omhändertagna. Vi ser även att du trivs med att kunna arbeta varierande från dag, kväll men även helgarbete för att kunna stötta det behov som omsorgstagarna behöver.
Varför vänta? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt fantastiska team! Tillsammans kan vi skapa en plats där våra omsorgstagare känner sig trygga och omhändertagna, varje dag.
För att lyckas i rollen som undersköterska ser vi att du har:
- Gymnasieutbildning som undersköterska, omvårdnadspersonal eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du som undersköterska också har:
- Vidareutbildning gällande beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD).
- B-körkort.
För att trivas i rollen som undersköterska ser vi att du som person är flexibel, kommunikativ, självgående och intresserad av att lära nytt. Du har god samarbetsförmåga och är initiativtagande. Du arbetar självständigt och i team och är alltid professionell i omvårdnaden. Dina personliga egenskaper och kompetenser blir en del av det som skapar helheten i vårt team och vi lägger stor vikt vid båda i matchningen.
Ansvarsområden
I dina ansvarsområden som undersköterska ingår det att:
- Utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande insatser på delegation av legitimerad personal.
- Dokumentera arbetet enligt socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vilket innebär att du upprättar genomförandeplaner, skriver avvikelserapporter etc.
- Arbeta efter Nationella värdegrunden och vård- och omsorgs värdighetsgarantier.
- Ge omsorgstagarna en meningsfull vardag, att de får en god omsorg med hög kvalitet så att de känner trygghet.
- Tillsammans med dina kollegor och närmaste chef integrerar innovativa tekniska lösningar för att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra omsorgstagare.
- Planerar och organiserar arbetet i samråd med enhetschef och kollegor.
- Du medverkar till en god kommunikation och nära samarbete med våra omsorgstagare, deras närstående, kollegor, andra yrkesgrupper och ledning.
- Arbetsuppgifterna utförs enligt fastställd delegation samt efter beslut av enhetschef.
Välkommen med din ansökan, urval sker löpande, ansök senast 2026-01-28!
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
