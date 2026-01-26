Undersköterska/omvårdnadsassistent till ögonkliniken
Är du undersköterska/omvårdnadsassistent och nyfiken på något nytt?
På ögonkliniken möter vi patienter med i stort sett alla typer av ögonsjukdomar som vi diagnostiserar och behandlar vid kliniken.
Vi bedriver så väl öppenvård som slutenvård och består utav mottagningar, operationsavdelningar, vårdplatser på annan klinik, samt syncentral. Vi ger länssjukvård till invånarna i centrala och västra länsdelarna inom Östergötland - och högspecialiserad vård till patienter från Jönköping, Kalmar och Östergötlands län.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vår verksamhet är i ständig utveckling och tillsammans driver och utvecklar vi klinikövergripande uppdrag som stärker vårt mål - att ge ögonvård av hög klass. Vi söker nu en undersköterska med intresse för pre-, post op vård. Vår verksamhet utvecklas och för att trygga framtida vårdbehov för våra patienter ser vi att vi behöver anpassa vårt arbetssätt därefter och söker dig med engagemang och drivkraft att vilja vara med och påverka.
Som ny hos oss får du en individuell introduktion där du får goda möjligheter till vidareutveckling och variation.
Som ny hos oss får du en individuell introduktion där du får goda möjligheter till vidareutveckling och variation. Den dagkirurgiska vården bedrivs från pre- och postoperativa avdelningarna och de flesta av våra nyopererade patienter kan gå hem samma dag efter några timmars övervakning ögonoperationsavdelningen. Vi har ett nära samarbete med operations- och narkospersonal och patienterna kommer upp till pre- och postoperativa avdelningen direkt efter operationen. Sövda patienter övervakas i vårt post-operativa uppvakningsrum i någon timme.
På kvällar och lördagar förutom söndagar tar vi även emot akuta ögonpatienter som ska till jourläkaren. Förutom att jobba på ögonklinikens pre- och postoperativa avdelningen så kommer du också bli introducerad att jobba på bland annat PolOp (Polikliniska operationer) och IVT (Intravitreal injektion), där man jobbar i team med sjuksköterska/läkare.
Pre- och postoperativa avdelningen är öppen måndag till fredag klockan 07.00-19.00 samt lördagar klockan 07.00-17.00. Operationer sker mellan klockan 07.00-17.00 samt beredskap lördag och söndag klockan 07.00-19.00.
Om dig
Du är utbildad undersköterska med inriktning mot akutsjukvård. Erfarenhet av pre- och postoperativ vård eller slutenvård är meriterande. Vi ser gärna att du tidigare har erfarenheter från arbete i Cosmic. Då du ska kommunicera med patienter, anhöriga, kollegor och i vissa fall myndigheter är det ett krav att du har goda svenska språkkunskaper i såväl tal som skrift.
Se baskrav för anställning av undersköterska här
Vi söker dig som samarbetar bra med andra människor, du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och du tar ansvar för din arbetsuppgifter.
Du använder kunskaper, färdigheter och förmågor i bemötande vid patientmötet eller vårdsituationen.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Ögonkliniken Kontakt
Vårdenhetschef Solveig Alfvin Svensson solveig.alfvin.svensson@regionostergotland.se 010-1037556 Jobbnummer
