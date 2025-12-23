Undersköterska/omvårdnadsassistent Till Kava, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA) är länssjukhusets akutvårdsavdelning för patienter inom kirurg-, urolog- och ÖNH klinikerna. Stort fokus ligger på det initiala omhändertagandet med observation, bedömning och utredning - ofta till följd av preoperativ optimering och förberedelse. Unikt för vår verksamhet är att vi har möjlighet att utföra cysto- och endoskopier på vår avdelning, assisterade av våra vana undersköterskor.
Vi har inlett ett samarbete med professor Anna Forsberg. Tillsammans utvecklar vi strukturer som stärker kvaliteten i vården och bidrar till trygga vårdrelationer med kontinuitet.
Vi söker nu undersköterskor/omvårdnadsassistenter till teamet. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi lägger önskeschema och arbetar 2 av 5 helger. Tjänsten innebär dag- och kvällsarbete.
Som undersköterska på KAVA erbjuds du ett varierande arbete. I vårt team är du en nyckelspelare i att förbereda och observera våra patienter och du jobbar dagligen med förebyggande och understödjande omvårdnadsåtgärder.
Omvårdnad av den kirurgiska patienten
Preoperativa förberedelser
Postoperativa kontroller och åtgärder
Observation, provtagning, omläggning samt assistera och utföra specialiserade omvårdnadsåtgärder kopplat till den kirurgiska patienten.
KAVA deltar även i ett pilotprojekt för mobila Cosmic, även kallat Nova. Som pilotavdelning arbetar vi med ett mobilt arbetssätt där en surfplatta används för att alltid ha tillgång till patientens journal i det dagliga arbetet på avdelningen. Via surfplattan kan vi både läsa och registrera journalinformation samt hantera aktiviteter kopplade till patientens vård.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har fullgod undersköterskeutbildning
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet inom kirurgisk omvårdnad
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
