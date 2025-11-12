Undersköterska/omvårdnadsassistent
Vi rekryterar för en röntgenklinik i utveckling där du har möjlighet att vara en del av en driven arbetsgrupp med god gemenskap.
Tillsammans och med stort engagemang står vi inför positiva förändringar mot en modern röntgenklinik i framkant.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på röntgenkliniken ansvarar du för omhändertagandet av våra patienter före, under och efter undersökningar. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på vilken modalitet du arbetar på för dagen och vilka undersökningar som ska genomföras. Du arbetar både nära patienten och i våra IT-system för patientflöde, samt har kontakter med remitterande kliniker.
Arbetsgrupp
Röntgenkliniken i Norrköping är en av Sveriges modernaste röntgenkliniker och utför varje år cirka 90 000 röntgenundersökningar på patienter från främst östra delen av Östergötland. Kliniken tillämpar såväl traditionell slätröntgen som ultraljud, datortomografi (DT), magnetresonans-tomografi (MRT) och genomlysning. Kliniken är i ständig utveckling och här bedrivs även undervisning och forskning. Kliniken har totalt cirka 110 medarbetare innefattandes läkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. På vår klinik finns även utbildade granskande radiografer.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med ett stort intresse för teknik och ständig utveckling. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som undersköterska på sjukhus eller inom röntgen.
Använder kunskaper, färdigheter och förmågor i bemötande vid patientmötet eller vård-situationen. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
