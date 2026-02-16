Undersköterska natt till Ersta geriatrik
Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers / Undersköterskejobb
Om arbetsplatsen
På Ersta sjukhus trivs medarbetarna och vi förenas i ett starkt engagemang för patienten. Här är beslutsvägarna korta och effektiva och vi har god samverkan och gemenskap över klinikgränserna. Vi befinner oss nu i ett intensivt och spännande skede där sjukhuset har vuxit och startat flera nya verksamheter under 2024.
Ersta sjukhus geriatriska klinik består av tre slutenvårdavdelningar för geriatrik och en slutenvårdsavdelning för specialiserad rehabilitering. Här har vi unika förutsättningar att åstadkomma något riktigt bra i samarbete med andra inom och utanför Ersta diakoni. Tillsammans skapar vi framtidens äldrecentrum!
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som undersköterska blir din roll att som en del i ett multiprofessionellt team säkerställa god vård och omsorg för våra geriatriska patienter. Teamet består av undersköterskor, läkare, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, kuratorer och arbetsterapeuter med hög kompetens inom geriatrisk vård.
Som undersköterska ansvarar du för omvårdnaden och samarbetar med undersköterskekollegor och sjuksköterskor. Du möter patienter i olika utsatta situationer, där du med din kompetens gör stor skillnad.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och tycker om att jobba i team. Du är flexibel och har ett högt engagemang, god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med minst två års erfarenhet av att arbeta inom slutenvård på sjukhus. Det är meriterande om du har erfarenhet inom geriatrik.
Övrigt om rekryteringen
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Charlotte Julius, Verksamhetschef, charlotte.julius@erstadiakoni.se
Kontaktperson: Stephen Knieling, Vårdenhetschef, stephen.knieling@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Helena Jaroszewska, Kommunal, Helena.Jaroszewska@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Detta är ett heltidsjobb.
Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
Folkungagatan 125
116 30 STOCKHOLM
Ersta diakoni
Stephen Knieling stephen.knieling@erstadiakoni.se
9744116