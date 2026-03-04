Undersköterska medicin
2026-03-04
Vill du ha ett spännande och stimulerande arbete hos oss på medicinavdelning 5? Som undersköterska deltar du aktivt i omvårdnaden och det medicinska omhändertagandet av patienten i nära samarbete med sjuksköterska och övriga professioner.
I din funktion har du en betydande roll där du många gånger är den kontakt med anhöriga, kommun och övriga yrkesgrupper som behövs för att ge en säker vård, och en trygg hemgång. Vi erbjuder generös introduktion med handledning till dig som är ny, som är anpassad efter dina tidigare erfarenheter.
Det är viktigt för oss att ha roligt på jobbet och vi värnar om vår trevliga atmosfär där alla är välkomna och uppskattade för den man är. Som undersköterska på avdelningen arbetar man dag, kväll och natt.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Om dig
Till detta vikariat söker vi dig som är utbildad undersköterska, har du tidigare erfarenhet av arbete på medicinavdelning och erfarenheter av Cosmic, ser vi detta som meriterande. Du är en person som känner dig trygg i din profession och tycker om att ta för dig och lära dig nya saker och utvecklas som undersköterska. Som person är du positiv, flexibel och ansvarstagande. Vi arbetar tätt i team med flertalet olika professioner så samarbete och god kommunikation ser du som en självklarhet. Du bidrar till vår gemensamma arbetsmiljö genom din teamkänsla samt ödmjuka förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag!
Din framtida arbetsplats
Medicinavdelning 5 är en allmänmedicinsk avdelning med 12 vårdplatser. Här ger vi vård och omsorg till patienter med sjukdomar inom internmedicin, såsom lungsjukdomar, infektionssjukdomar, endokrinologiska sjukdomar samt hematologiska sjukdomar. Flertalet patienter är jourfall med skiftande besvär. På avdelningen finns specialister i neurologi, reumatologi, hematologi, lungsjukdomar och internmedicinska sjukdomar. Mottagningar för KOL, sömnapné och diabetes är knutet till avdelningen. Vi har även öppenvårdsverksamhet på avdelningen där vi utreder patienter med olika former av skopier, biopsier, operationer, blodprovskontroller och röntgenundersökningar.
Vi har ett nära samarbete med avdelning 4 och 6 där patienter med hjärtsjukdomar och stroke vårdas. Det nära samarbetet gör att du har möjlighet att bredda din kompetens ytterligare och få en stor variation i ditt arbete utifrån dina egna önskemål.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
