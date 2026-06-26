Undersköterska/medarbetare Junosuando hemtjänst
Pajala kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Pajala Visa alla undersköterskejobb i Pajala
2026-06-26
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Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land – Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Hemtjänsten utgår från vår centralt belägna lokal i vackra Junosuando. Vi är en mindre personalgrupp som tillämpar önskeschema, vilket ger dig goda möjligheter att anpassa dina arbetstider efter familjeliv och fritid.
Då två av våra kollegor ska vara föräldralediga respektive studielediga, söker vi nu två vikarier. Det finns goda möjligheter till förlängning.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad, social omsorg, serviceinsatser samt dokumentation.
Du arbetar för att ge våra vårdtagare en trygg, värdig och meningsfull vardag i sina egna hem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeexamen, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Körkortsbehörighet B är ett krav
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Enligt överenskommelse, upphör: 2026-12-31 .
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
För vissa tjänster i Pajala kommun krävs det enligt lag uppvisande av giltigt utdrag ur belastnings- och/eller misstankeregistret före anställning.
I Pajala kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning. Det innebär att lönen sätts utifrån gällande kollektivavtal- allmänna bestämmelser inkl. bilagor samt kommunens lönepolicy. Vid nyanställning görs en individuell bedömning av lönen sett utifrån de krav som ställs på befattningen. Lägsta ingångslönen är 23 638kr. För medarbetare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning är ingångslönen 25 798kr.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332277-2026-104". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pajala Kommun
(org.nr 212000-2718)
Pajalan kunta (visa karta
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984 85 PAJALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pajala kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ann-Charlotte Ågren ann-charlotte.agren@pajala.se 097812226 Jobbnummer
9980001