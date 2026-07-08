Undersköterska med erfarenhet av provtagning

Doktorse Nordic AB / Undersköterskejobb / Norrköping
2026-07-08


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Publiceringsdatum
2026-07-08

Om företaget
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Vår ambition är att bli en av landets största digifysiska vårdgivare med målet att alltid ge rätt vård på rätt plats i rätt tid.
Till Doktor.se Mirum Vårdcentral söker vi nu en undersköterska som är intresserad av att vara med och utveckla primärvården och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där du får chans att påverka samt bidra med initiativ och nytänkande.
Om rollen Hos oss får du arbeta nära en erfaren och trygg kollega med bred kompetens inom laboratorieverksamhet. Du samarbetar även med vårdcentralens olika professioner i ett engagerat team där vi tillsammans strävar efter att ge våra patienter vård av högsta kvalitet, med gott bemötande, säkerhet och patientfokus i centrum.
Exempel på arbetsuppgifter:

Assistera vid läkarmottagningar

Provtagning och arbete i laboratorium

Sedvanligt receptionsarbete

Om dig
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs i en föränderlig miljö. Du är lösningsorienterad, serviceinriktad och lyhörd, och du brinner för att skapa värde för patienterna tillsammans med ditt team.

Kvalifikationer
Utbildad undersköterska med behörighet att arbeta på lab

Erfarenhet från primärvård

Meriterande med erfarenhet från akutmottagning

God svenska i tal och skrift (flerspråkighet är meriterande)

Vi erbjuder dig

En arbetsplats med stark teamkänsla och god gemenskap

Möjlighet till kompetensutveckling och varierade arbetsuppgifter

Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag

Mer praktiska detaljer

Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning

Din placering kommer vara på Lidaleden 12 (Mirum Galleria), 600 14 Norrköping

Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag – allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8040728-2092956".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Doktorse Nordic AB (org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Lidaleden 600 (visa karta)
603 81  NORRKÖPING

Arbetsplats
Doktor.se

Jobbnummer
9997285

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