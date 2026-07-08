Undersköterska med erfarenhet av provtagning
Doktorse Nordic AB / Undersköterskejobb / Norrköping Visa alla undersköterskejobb i Norrköping
2026-07-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Vår ambition är att bli en av landets största digifysiska vårdgivare med målet att alltid ge rätt vård på rätt plats i rätt tid.
Till Doktor.se Mirum Vårdcentral söker vi nu en undersköterska som är intresserad av att vara med och utveckla primärvården och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där du får chans att påverka samt bidra med initiativ och nytänkande.
Om rollen Hos oss får du arbeta nära en erfaren och trygg kollega med bred kompetens inom laboratorieverksamhet. Du samarbetar även med vårdcentralens olika professioner i ett engagerat team där vi tillsammans strävar efter att ge våra patienter vård av högsta kvalitet, med gott bemötande, säkerhet och patientfokus i centrum.
Exempel på arbetsuppgifter:
Assistera vid läkarmottagningar
Provtagning och arbete i laboratorium
Sedvanligt receptionsarbete
Om dig
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs i en föränderlig miljö. Du är lösningsorienterad, serviceinriktad och lyhörd, och du brinner för att skapa värde för patienterna tillsammans med ditt team.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska med behörighet att arbeta på lab
Erfarenhet från primärvård
Meriterande med erfarenhet från akutmottagning
God svenska i tal och skrift (flerspråkighet är meriterande)
Vi erbjuder dig
En arbetsplats med stark teamkänsla och god gemenskap
Möjlighet till kompetensutveckling och varierade arbetsuppgifter
Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning
Din placering kommer vara på Lidaleden 12 (Mirum Galleria), 600 14 Norrköping
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag – allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8040728-2092956". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Lidaleden 600 (visa karta
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603 81 NORRKÖPING Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9997285