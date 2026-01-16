Undersköterska Lagan
2026-01-16
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb. Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Lagans hemtjänst består av 22 medarbetare som utgår från Åbrinken i Lagan. I hemtjänsten hjälper du omsorgstagare i deras hem med insatserna som ges för att underlätta i den dagliga livsföringen. Insatser som ges för att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt eget hem och få en meningsfull vardag.
Inom hemtjänsten arbetar vi teambaserat i ett arbetslag men det innebär också att kunna jobba självständigt. Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i de dagliga vardagssysslorna samt träning/promenad för att bibehålla rörligheten. I tjänsten ingår det även att du ska utföra delegerade uppgifter och dokumentation kopplat till lagstiftning inom Hälso- och sjukvård.
Lagans hemtjänst är en arbetsgrupp som använder både bil och cykel. Vi arbetar med flexibla scheman, vilket medför möjlighet att planera din arbetstid efter eget önskemål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som undersköterska och har god förmåga att kommunicera svenska i tal och skrift samt har B-körkort.
Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor, har god förmåga att se helheten och samtidigt klarar av att se varje enskild individs förutsättningar och behov. Du har "hjärtat på rätt ställe", är ansvarstagande, lyhörd, prestigelös och har god självinsikt. Du är väl förtrogen med det svenska språket genom ett klart och välformulerat tal och god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Som person är du öppen för att arbeta även i andra arbetsgrupper, då vi vid behov hjälps åt emellan hemtjänstgrupperna i kommunen.
Du är en positiv kollega som tar ansvar för ditt arbete och den gemensamma arbetsmiljön. Ett gott bemötande är självklart för dig. Du är trygg och har förmåga att se lösningar och möjligheter i olika situationer. Vidare ser vi det som en självklarhet att du är ansvarsfull med förmåga att organisera och planera samt har ett öppet sinne för människors olikheter och med respekt för varandras bakgrunder.
Arbetet ställer höga krav på god dokumentation samt tekniskt kunnande inom it- och mobiltelefoni vilket innebär att du har god mobil- samt datorvana.
Med anledning av nya regler gällande Skyddad yrkestitel för undersköterskor från och med 1 juli 2023 krävs bevis från Socialstyrelsen för att anställas som undersköterska.
Vi ser att det som meriterande om du som söker har erfarenhet av arbete inom hemtjänst. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Rekrytering sker löpande, välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter. Ersättning
