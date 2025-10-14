Undersköterska korttidsenheten - vikariat
2025-10-14
Är du som allra bäst när andra sover? Vi söker en trygg och engagerad undersköterska till nattpass på korttiden.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett varierande och meningsfullt arbete med frihet under ansvar. Hos oss är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Givetvis får du som anställd i Karlsborgs kommun ta del av förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och individuell lönesättning. Det finns även en rad andra förmåner som anställd i Karlsborgs kommun som du kan ha rätt till. Läs gärna mer om dem https://karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/formaner/Du
är vår viktigaste resurs och vi vill hjälpa till att skapa förutsättningar till ett välmående liv. Det gör vi genom att satsa på ett brett friskvårdsutbud genom gratis motionssim, vattengympa, möjlighet till kostnadsfri massage samt friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme utifrån dina och verksamhetens förutsättningar.
Arbetsplatsen
Socialförvaltningen i Karlsborg ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har ca 250 medarbetare.
Som undersköterska med nattjänst på korttidsenheten tillgodoser du behov av stöd under natten hos de boende och ger förutsättningar för trygghet och service även nattetid. I Karlsborgs kommun arbetar vi utifrån bemanningsekonomi och heltid som norm, vilket innebär att resurspass på andra enheter kan förekomma. Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Varje dag får vi livet att fungera för människor som behöver hjälp; människor som av olika anledningar behöver vård, uppmuntran och stöd. Vi får vårdtagare att känna sig trygga, ger stöd till anhöriga och får vardagen att gå ihop.
Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med individen i centrum där gott bemötande samt respekt för människors självbestämmande är vår värdegrund. Det viktigt att du är förstående, uppmärksam och har ett professionellt bemötande.
Du är bra på att skapa kontakt, bygga relationer och uppmuntra samt stödja den enskilde. Det är ett omväxlande arbete där du behöver vara flexibel utifrån brukarens behov av stöd med service, personlig omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser.
I arbetsuppgifterna ingår IT-baserad dokumentation och administration.
Aktuell anställning innefattar natt/kväll samt helgtjänstgöring. Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet. Du förväntas kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Eftersom kommunikation och dokumentation är viktiga redskap i arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift.
Vi dokumenterar i Viva och använder telefoner som ett arbetsredskap och det är därför viktigt att du har datavana eller är intresserad av att lära dig detta.
Vi söker en kollega som vill vara med och bidra till en god och trygg arbetsmiljö, med fokus på uppdraget att erbjuda en god och säker vård och omsorg där vi utgår från individens behov och önskemål under nattetid.Övrig information
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Rekrytering sker löpande och tjänst kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-239". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs kommun
(org.nr 212000-1629) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Korttidsenheten Kontakt
Joakim Lehman 0505-17032 Jobbnummer
9555311