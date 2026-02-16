Undersköterska Korttid
2026-02-16
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som medarbetare på korttidsenheten har du varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete och stöd utifrån
den enskildes behov. En utmaning som sätter kreativiteten på prov och är utvecklande på många plan.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnads- och ordinerade/delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser,
utifrån brukarens mål, önskan och behov, med kvalitet i fokus.
Det kan handla om personlig omvårdnad, ge medicin, utföra specifik och vardaglig träning, såromläggningar och
provtagningar. Verksamheten bedrivs teambaserat där omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut och
sjuksköterska arbetar tillsammans.
Vi behöver ny personal till flera tjänster då medarbetare går i pension. Kommer kalla på intervju alla eftersom ansökningar inkommer.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med erfarenhet. Meriterande är erfarenhet av demensvård, palliativ vård och rehabilitering.
Arbetet kräver att du är lyhörd och sätter
brukarens behov i centrum, är flexibel och har förmåga att arbeta självständigt. Du har ett gott bemötande, är öppen och
positiv i ditt förhållande till andra, och har lätt för att samarbeta tillsammans med dina kollegor och övriga personer såsom
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och anhöriga.
Du arbetar systematisk och genom att ta initiativ ser du till att arbetet går framåt. Viktigt för rollen är även att du kan
balansera olika krav och upprätthålla en positiv attityd i utmanande situationer. Eftersom vår verksamhet präglas av ett
starkt kvalitetstänk är det viktigt att du har förmåga att se förbättringsmöjligheter och har en vilja att bidra till att utveckla vår
verksamhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
ÖVRIGT
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304873". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenljunga kommun
(org.nr 212000-1512) Kontakt
Petra Ojala petra.ojala@svenljunga.se 0325-18103 Jobbnummer
9743784