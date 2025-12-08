Undersköterska i ordinärt boende, Hemstjänst
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Om rollen
Vill du vara med och bidra till högkvalitativ vård och omsorg i en arbetsgrupp som präglas av engagemang och utveckling? Vi söker en engagerad undersköterska till vårt team i ordinärt boende, där vi sätter vårdtagarnas välbefinnande i centrum. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom ditt arbete samtidigt som du får möjlighet att utvecklas i en arbetsgrupp som präglas av nyfikenhet och införande av nya välfärdstjänster.
Som undersköterska i ordinärt boende kommer du att arbeta med att ge våra omsorgstagare den bästa möjliga omsorgen i deras egna hem. Du ansvarar för att skapa trygghet och tillit genom att tillhandahålla både praktisk hjälp och personlig omvårdnad, samt stödja den enskilde i deras vardag. Ett viktigt fokus i ditt arbete är att säkerställa god kvalitet och dokumentation av alla insatser, där digitala verktyg kommer att vara en del av din arbetsvardag.
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska eller har motsvarande utbildning.
• Tidigare erfarenhet från vård och omsorg är meriterande.
• Har ett genuint intresse för att arbeta inom vård och omsorg och är relationsskapande
• Är van vid att använda digitala verktyg och kan dokumentera
• Är ansvarstagande, noggrann och tycker om att arbeta självständigt, men även i team.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Körkort B
Mer information och ansökan
Vi erbjuder fyra vikariat, alla på 75 %, med schemaläggning på dagar, kvällar och helger, där du blir en värdefull del av vårt team.
Start 1 februari och till och med september 2026 med möjlighet till förlängning.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Enhetschef
Azra Redzepovic 0142-89643
