Undersköterska i Hemtjänst - Sommarvikariat
Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB / Undersköterskejobb / Alingsås
2026-01-15
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige
, Borås
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Nu är det dags att ansöka till ditt Sommarjobb!
Du har hittat rätt om du vill vara med att sprida värme och vänlighet varje dag i ditt arbete.
HemTrevnad startades 2006 i Alingsås Kommun, ett par år innan lagen om valfrihet infördes 2009.
De personer som har beviljats hemtjänst och trygghetslarm i Alingsås har möjlighet att välja HemTrevnad som utförare. Vi finns nästan hela Alingsås Kommun!
HemTrevnad utför även insatser som omfattas av RUT-avdrag. Målet är att HemTrevnads brukare skall få leva ett gott liv och ha en meningsfull och trygg vardag med stöttning av HemTrevnads personal. På HemTrevnad arbetar vi personcentrerat med ett flexibelt och situationsanpassat förhållningssätt.
Vi erbjuder:
HemTrevnads medarbetare har inflytande över planeringen för dagen då vi inte arbetar med minutstyrning.
Medarbetarna har möjlighet att till stor del påverka arbetstidens förläggning. Hemtrevnad har Kollektivavtal. I ditt arbete har du stöd av chef och samordnare på plats.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Din arbetsdag planeras utifrån beviljade insatser och den enskildes genomförandeplan. Beviljade insatser kan vara allt från lättare aktivering som t.ex promenad till att ta hand om personer med stort omvårdnadsbehov och avancerad hälso-och sjukvårdsinsatser på delegering ifrån sjuksköterska.
Hälso-och sjukvårdsinsatser signeras digitalt i mobilen och du dokumenterar i Combine.
Viktigast av allt är att den enskilde känner förtroende för dig och får den hjälp och det stöd som hen är i behov av på rätt tid och utfört med hög kvalitet. I arbetet ingår teamsamverkan med andra yrkeskategorier. Du behöver ha förmågan att kunna hantera de frågor som uppstår i vardagen med taktfullhet, känsla och gott omdöme.Kvalifikationer
Du har godkänd undersköterskeutbildning, eller erfarenhet av vård och omsorgsarbete. Du har B-körkort eller kan cykla. Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift. Du skall kunna arbeta 4-8 veckor under sommarmånaderna Juni/Juli/Augusti.
Du är som person trygg i dig själv och har förmåga att utföra ditt arbete med noggrannhet, lyhördhet och hjälpsamhet. Du är en viktig pusselbit i vår verksamhet och vi tror att du delar våra humanistiska värderingar och har en god kommunikativ förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, du behöver vara empatisk och ha förmåga att skapa goda relationer med brukare och dess anhöriga likväl som med andra yrkesgrupper som du samverkar med.
Utdrag ur belastningsregistret krävs för att vara aktuell för en tjänst på HemTrevnad.
Tveka inte att skicka in din ansökan, intervjuer kommer att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Ansökan skickas via e-post.
E-post: Elisabeth.augustsson@hemtrevnadab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB
(org.nr 556707-9016)
Göteborgsvägen 12 (visa karta
)
441 32 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Elisabeth Augustsson Elisabeth.augustsson@hemtrevnadab.se 0722 - 522 952 Jobbnummer
