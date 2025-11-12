Undersköterska, Hud- och STD-kliniken, Umeå
Region Västerbotten, Hud och STD Umeå / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2025-11-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Hud och STD Umeå i Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vi söker nu en undersköterska till vår klinik
Hud- och STD-kliniken inom Region Västerbotten är en liten verksamhet med stora uppdrag. Kliniken ansvarar för hud- och venereologisk-sjukvård i hela länet och har dessutom regionansvar för ett antal diagnosgrupper. Kliniken bedriver allmän hudmottagning samt en STD-mottagning för sexuellt överförbara infektioner. Olika specialmottagningar såsom yrkes- och miljödermatologisk mottagning, vulvamottagning, mottagning för genital dermatologi, tumörmottagning och hudkirurgi plus lasermottagning ingår också i verksamheten. Telemedicinsk verksamhet med Lycksele och Skellefteå ingår i verksamheten samt ljusbehandlingar. Vid kliniken bedrivs forskning och undervisning i nära samarbete med Umeå universitet.
Kliniken är en certifierad hälsofrämjande arbetsplats och HBTQ-diplomerad.
Som medarbetare vid Hud- och STD-kliniken arbetar du i en arbetsgrupp bestående av olika specialiteter och tillsammans skapar vi en trevlig och utvecklande arbetsmiljö. Totalt arbetar cirka 40 personer vid klinikenPubliceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som undersköterska inom Hud- och STD-kliniken möter du både barn och vuxna med hudsjukdomar. Ditt arbete kommer att bestå av varierande arbetsuppgifter som till exempel omläggningar, hudbehandlingar och att assistera läkare på mottagning samt vid mindre operationer. Du kommer även att arbeta inom området ljusbehandling och STI-mottagning. Arbetet kan till viss del vara statiskt och kan innebära obekväma arbetsställningar. Vårdadministration ingår också i dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning samt omvårdnadsutbildning med inriktning sjukvård. Eftersom undersköterska från och med den 1 juli 2023 är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen. Du är en engagerad person som känner ansvar för patientens välmående och verksamhetens vidareutveckling. Du har en god förmåga att samarbeta i grupp såväl som att du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare har du förmågan att arbeta med varierade arbetsuppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Intervjuer hålls löpande, så vänta inte med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Hud och STD Umeå Kontakt
Avdelningschef
Anna Sandström Vincent Anna.sandstrom.vincent@regionvasterbotten.se 073 - 057 91 92 Jobbnummer
9600244