Undersköterska hemtjänst, tills vidare
Arjeplogs Kommun / Undersköterskejobb / Arjeplog
2026-02-12
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
Vill du ha ett jobb där du verkligen betyder något? Som Undersköterska i hemtjänsten hjälper du människor att leva ett tryggt och värdigt liv i sina hem.
Arjeplog Hemtjänst har utsetts till årets utförare 2025 - nr 1 av alla Sveriges kommuner.
Vill du vara med att fortsättningsvis förvalta detta? Sök och bli en av oss !
Hos oss har du förmånen att nyttja en friskvårdstimme varje vecka
Kostnadsfri tillgång till kommunens sim och motionshall.
En friluftsdag / år Publiceringsdatum2026-02-12Beskrivning
Äldreomsorgen i Arjeplogs kommun är en liten organisation som är full med driv och utvecklingslust. Just nu söker vi dig som undersköterska till hemtjänsten. Du kommer att få jobba brett med vård och omsorg, i nära samarbete med engagerade kollegor inom alla yrkeskategorier, från handläggare, till omsorgspersonal och sjukvårdsteam. Du slipper minutstyrning och får förtroendet att själv planera insatser som omsorgstagaren beviljats.
Vi är en arbetsplats med: låg personalomsättning, generösa utbildningssatsningar, friskvård på arbetstid, flexibla arbetsupplägg, vi kan tillsammans skräddarsy din tjänstgöringsgrad så att du känner dig nöjd.
Är du sugen på att prova något nytt? Bor du inte i Arjeplog men har funderat på att flytta hit? Nu har du chansen att bli en av oss! Som ny möts du med öppna armar och möjligheten att vara med och påverka.Kvalifikationer
- Utbildning som undersköterska eller erfarenhet av vård och omsorg.
- Körkort B
- Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
- Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar.
- Empatiskt bemötande och god samarbetsförmåga.
- Grundläggande IT-kunskaper för dokumentation.Övrig information
Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse
Varaktighet tills vidare
Sysselsättningsgrad heltid
Provanställning kan komma att tillämpas
Vi tillämpar löpande rekrytering vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Arjeplogs kommun har beslutat om en lönebonus som innebär att den som anställs i ett gällande bristyrke på en tillsvidareanställning i Arjeplogs Kommun, med anställningsdatum efter 2018-07-01, har möjlighet att erhålla en lönebonus under 3 år. Undersköterska är ett nu gällande bristyrke. För att erhålla denna bonus krävs att man under dessa 3 år är skriven i Arjeplogs Kommun. Lönebonusen utbetalas när anställning överstigit: 12 månader med 15000 kr, 24 månader med 22500 kr och 36 månader med 30000 kr.
Samt möjlighet att ansöka om en flyttbonus som innebär att den som har adekvat utbildning och får jobb inom ett bristyrke, och skriver sig i Arjeplog kan få en bonus. Max 30 000 kr efter styrkta verifikat.
Bonusen är i förhållande till tjänstgöringsgrad.
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: hilde.pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplogs kommun
(org.nr 212000-2668) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arjeplog kommun Kontakt
Bitr. enhetschef, Carina Juuso 0961-14146 Jobbnummer
9737970