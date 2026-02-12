Undersköterska Hemtjänst/nacka
Annas Vård & Hemtjänst Team AB / Undersköterskejobb / Nacka
2026-02-12
Annas Vård & Hemtjänst Team AB
Undersköterska / Vårdbiträde till Annas Vård och HemtjänstTeam AB
Nacka & Tyresö | 75-100 %
Annas Vård och HemtjänstTeam AB är ett etablerat hemtjänstföretag som grundades 2009. Idag är vi cirka 200 medarbetare och bedriver verksamhet från sex kontor i Nacka och Tyresö kommun.
Vi arbetar i mindre team för att skapa hög kontinuitet för våra kunder och en trygg, hållbar arbetsmiljö för vår personal. Varje team leds av en arbetsledare/samordnare samt en verksamhetschef som ansvarar för det dagliga arbetet och för att våra rutiner, kvalitet och värdegrunder följs.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som medarbetare hos oss arbetar du nära människor i deras vardag. Våra kunder är i behov av både omvårdnadsinsatser och serviceinsatser i hemmet och ibland även utanför hemmet. Arbetet är varierande, självständigt och meningsfullt.
En stor del av våra kunder har tydliga önskemål kring personlig kontinuitet, trygghet och integritet i omsorgssituationer, vilket gör att vi i nuläget behöver stärka våra team med personal som kan möta dessa behov på ett professionellt och inkännande sätt.
Vi söker dig som:
Är positiv, trygg och ansvarstagande
Har hög empatisk förmåga och ett genuint intresse för att arbeta med människor
Är flexibel, stresstålig och tar egna initiativ
Kan arbeta både självständigt och i team
Har ett respektfullt, professionellt och lyhört bemötande
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Tydlig struktur, närvarande ledning och god arbetsmiljö
Trygga anställningsvillkor
Tjänstgöringsgrad mellan 75-100 %, med möjlighet till viss individuell anpassning
Ett engagerat och sammansvetsat arbetslag med gemensamt fokus på kvalitet
För oss på Annas Vård och HemtjänstTeam AB går god omsorg för kunderna och en bra arbetsplats för personalen hand i hand. Det är grunden för den kvalitet vi levererar varje dag.
Våra värdegrunder
Allt arbete hos oss utgår från:
Respekt - Tillit - Engagemang - Ansvar
Känner du igen dig i detta och vill bli en del av vårt team? Då ser vi fram emot din ansökan.
Krav för tjänsten:
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Utbildad undersköterska eller motsvarande
B-körkort (obligatoriskt) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: Info@annas-vht.se Arbetsgivare Annas Vård & Hemtjänst Team AB
(org.nr 556835-1026)
Ältavägen 202
)
138 30 ÄLTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor Jobbnummer
9740022